Denuncian a City Towers Black en la Benito Juárez; “Hay proceso por fraude”, señalan

Familias y vecinos de City Towers Black en la alcaldía Benito Juárez, denuncian por corrupción a la inmobiliaria que construyó pisos de más.

Regeneración, 23 de diciembre del 2022. Las denuncias por posibles actos de corrupción en departamentos de City Towers Black en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, siguen reportándose.

Más de 200 vecinos de este complejo inmobiliario, señalan que los departamentos no cuenta con la calidad y material que se les prometió.

En entrevista para ContraRéplica, el representante legal de las familias afectadas, Rodrigo Muñoz Dromundo, denunció los hechos.

Asimismo, acusa de fraude a Silvia Puebla, representante legal de City Towers Black, pues los departamentos cuentan con las autorizaciones correspondientes; como la de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi).

Fue esta estancia que autorizó la construcción de 752 departamento; pero mediante una manifestación de construcción que otorgó el exalcalde, Christian Von Roerich, se construyeron 808 pisos.

“Son varios procesos. Hay proceso por fraude de constructores que es en contra de City Towers y GAP Inmobiliaria propiedad de Dionisio González”, señaló Muñoz.

El representante legal de los afectados, asegura que tiene amenazas en su contra por parte de la constructora City Towers y GAP Inmobiliaria.

“Si yo no continuo esto hasta las últimas, ellos se quedan con la suya y me acabaron la vida y eso es lo que no voy a permitir”, indicó.