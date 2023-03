Denuncian privatización de parques públicos en Coyoacán; es el “Cártel de los deportivos”, dicen

Desde el gobierno de Mauricio Toledo se utiliza un esquema para ir privatizando lentamente los parques públicos de Coyoacán, en la Ciudad de México.

Regeneración, 23 de marzo del 2023. El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, mantiene un esquema de autogenerados para privatizar los parques públicos de la demarcación.

De acuerdo con el concejal de Morena, Paulo García, el alcalde opositor, replica este esquema en diferentes parques de Coyoacán para “privatizarlos”.

En entrevista con La Jornada, el concejal indicó que el Deportivo Espartaco “donde también se han privatizado canchas y espacios públicos en La Fragata, el polideportivo de Culhuacán y el Clark Flores”.

Asimismo, se señaló que este esquema se viene realizando desde el gobierno de Mauricio Toledo; y se permite que un particular tiene derecho a un espacio del parque.

“Pudiéramos decir que es una privatización suave porque no es conforme a la ley, es decir, el particular no tiene derecho permanente sobre el espacio, pero es privatización al final de cuentas”, indicó.

García destacó que a este esquema de corrupción y privatización del espacio público podría conocérsele como “El Cártel de los Deportivos”.

Y es que, hace unos días se dio a conocer que la empresa Elite Team Pro, de Waldo García Tinajero, pagó más de 8 mil pesos “por 12 días de ocupación” en el Deportivo Espartaco en agosto pasado.

En este lugar “público” se cobran cuotas de hasta 3,500 pesos anuales por persona, para hacer uso de los aparatos de acondicionamiento público; además, del acompañamiento de entrenadores y el uso de baños.

Sin embargo, no se tiene información sobre los recursos que genera para la demarcación el cobro de estos espacios; y es que, al ser un privado quien se encarga de su uso, no está sujeto a informar el número de usuarios o ingresos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado