(Des) montajes: Julia Klug: Testimonios de la activista del Zócalo y la despedida al sexenio de AMLO

Nació en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Tras una serie de injusticias y violaciones flagrantes a su integridad física y su derecho humanos durante su infancia y adolescencia decidió venir a vivir México. Aquí encontró a un compañero de vida, el mayor de caballería Leopoldo Martínez Hernández, con quien mantuvo una relación que duró 28 años, hasta que él falleció.

Tras nacionalizarse mexicana en 2001 Julia Klug y dadas las experiencias vividas en su infancia al ser abusada sexualmente por un sacerdote y recordar aquellas injusticias, quedó indignada por casos como el del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, un depredador sexual y abusador protegido por el entonces cardenal Norberto Rivera. Ese hecho generó que Julia saliera a protestar a las calles en un tiempo que la represión y el lugar de privilegio que tenía el clero frente a un Estado corrupto en México supuestamente laico, detonara su activismo. Pago muy caro el precio de meterse con el clero, atentaron contra su vida y su hijo, el subteniente Ricardo Martínez Klug miembro de la Fuerza Aérea Mexicana, falleció en un accidente aéreo que fue nulamente investigado , dejando abiertas las suspicacias de una venganza política , dadas sus fuertes pero precisas y valientes declaraciones al diario “La Jornada” en marzo del año 2009 en donde denunciaba un inminente binomio que culminaba el peor periodo de corrupción y descomposición política de la que se tenga memoria en nuestro país.

Su lucha en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador

Mi militancia, cuenta en exclusiva para Regeneración.mx, fue en determinados momentos, la credencialización del Gobierno Legítimo de México tras el fraude en 2006, cuando formamos la resistencia civil pacífica que tuvo su origen en la Convención Nacional Democrática, el 16 de septiembre de 2006. Repartíamos el periódico Regeneración también ya como partido/ movimiento, en el metro y casa por casa.

El primer momento, remontándome años atrás y a subrayar fue la labor de convencer a las personas de lo importante que era votar para que AMLO fuera Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el año 2000. Hacíamos juntas en casa para mostrar a la gente que era lo mejor para todos, por sus ideales. Así apoyamos desde abajo, después luchamos contra el desafuero que pretendía Vicente Fox par a impedir a AMLO participar en la elección en el proceso electoral de 2006. Nos movilizamos recabando firmas, íbamos al TRIFE a manifestarnos vestidas de luto.

Cuando se cometió el fraude del 2006, participé de las distintas marchas que tuvieron lugar por toda la ciudad, y desde luego la toma del Zócalo y Avenida Reforma, realizando innumerables performances y movilizaciones para informar y concientizar a las personas de que teníamos que defender nuestro voto y nuestro derecho a decidir quién nos gobernara sin imposiciones. Para mí, el legado que me deja AMLO, es servir al pueblo, la honestidad, dignidad como mexicanos y el amor a nuestros semejantes. Que haya compromiso de honestidad para el próximo gobierno es fundamental, cuidar el Patrimonio ya rescatado y hacer de MÉXICO UNA POTENCIA MUNDIAL. Tenemos todo para hacerlo, y cuidar principalmente que Morena NO se Corrompa NI Pierda lo GANADO. Que tomen en cuenta a las bases para las decisiones y cargos.

La activista invencible del Zócalo Capitalino

Mis manifestaciones, prosigue generosa en su relato Julia Klug, en el oscuro periodo que implicaron los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se centraron en las injusticias del gobierno en turno, contra los empleados corruptos de esos gobiernos, contra las desapariciones de periodistas, luchadores sociales, defensores de la tierra y asesinatos de Estado. Yo escuchaba algún problema grave y hacía el disfraz durante la noche para ir acorde a lo que sucedía, como la represión tan brutal que sufrieron los campesinos de San Salvador Atenco cuando se pretendía construir en el Lago de Texcoco el Aeropuerto que sería el pingüe negocio de corrupción del PRIAN.

El crimen de la guardería ABC en Sonora, también en defensa de los maestros y sus derechos. Cuando ocurrió el despido de electricistas, en la lucha de los mineros y la defensa del agua en Mexicali. En la sierra de Chihuahua con el pueblo Rarámuri. Estuve también en la lucha de las autodefensas con el Dr. Manuel Mireles de Michoacán. En la lucha de los 43 de Ayotzinapa y también los y las empleadas de Mexicana de Aviación por los despidos injustificados que sufrieron etc, etc.

Estuve protestando contra cada uno de esos abusos, crímenes e injusticias del periodo neoliberal. Me he disfrazado de narco, puerca- ministra, de buitre, hiena, de rata que son carroñeros y de víbora porque sólo MUERDEN a los de pies DESCALZOS. El proceso es el siguiente: Investigaba sobre el hecho y la situación, tengo máquina de coser y telas de todas y peluche. Yo confecciono lo que se me ocurre en el momento. Tengo pinturas y hago mis máscaras.

Ante la Suprema Corte, protestas de larga data

Julia Klug: Llevé a cabo manifestaciones frente a la Suprema Corte de injusticias, las empecé desde que el presidente de esta, era Medina Mora, un criminal salido del CISEN, un narco ministro. Siempre me manifesté por los abusos de ese poder encubridor de corruptos y criminales, y últimamente desde luego contra Norma Piña, otra delincuente protectora de narcos y empresarios corruptos y transnacionales que no pagan impuestos.

Por estas manifestaciones de frente y a las puertas del Poder Judicial, prostituido y vendido, trataron de retirarme la nacionalidad, porque “se sintieron ofendidos” debido a que mi disfraz fue de una imagen de narco ministra, queriendo mostrar al mundo lo que para mí y muchos ciudadanos es la verdadera Norma Piña: Una Narco ministra al frente del poder judicial podrido y corrupto vende patrias y que libera cuentas de un narcotraficante a un paso de la cadena perpetua en Estados Unidos como lo es Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino quien fue su brazo derecho. Hoy también preso y brazo ejecutor.

A.G. ¿Algo más que quieras agregar admirada Julia Klug?

J.K.: Estoy orgullosa y agradecida de ser Mexicana por convicción y por amor. México me dio una familia, un hogar y aquí conocí la libertad y la empatía. México es mi vida

