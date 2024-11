(Des) Montajes: Ramón Solano «El mismo de Coyoacán» , en el 11.° Encuentro Internacional de Clown

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, presenta la programación del 11.° Encuentro Internacional de Clown; un evento que pondera esta disciplina, su filosofía y formación académica. El público podrá disfrutar de este encuentro del 15 al 24 de noviembre de 2024 en el Teatro Helénico.

Ramón Solano, nuestro gran maestro de la pantomima, referente de nuestro país en esa especialidad de las artes escénicas, comparte para Regeneración.mx:

Mi sentir al respecto de esta participación y los distintos homenajes que se me han realizado, es de satisfacción. Todos esperamos un reconocimiento por el esfuerzo a la labor que hacemos y también que he podido convivir con personas que estimo dentro de mi gremio. Disfruto mucho tener el PODER de congregar al público y hacerlos olvidar un rato su monotonía con el juego y la provocación de mi espectáculo lleno de carcajadas.

A.G. ¿Espacio a cielo abierto o teatro con luces y butacas?

R.S. Creo que los dos espacios tienen su magia, cada uno requiere de una energía específica por ejemplo: cuando estoy en la calle mi energía es muy abierta y grande para poder llamar la atención del público-transeúnte (se pueden ir a la hora que quieran) y el buen resultado depende solo de mi y por otro lado el espacio cerrado me permite tener mayor intimidad con el público-cautivo (por que a pagado su entrada) y por que el detalle de la escena depende de el trabajo de un conjunto de personas que hacen que la magia se haga realidad, ¿y cuál de los dos prefiero? Los dos. Creo que el mimo corporal es importante para el desarrollo de cualquier intérprete escénico ya que te ofrece un lenguaje más preciso a partir de una gramática corporal muy clara y definida y en los últimos años hay más gente que se interesa por la técnica. A pregunta expresa respecto a la situación que se señaló constante en esta columna en cuanto a la situación de los artistas a cielo abierto de Coyoacán, y la problemática que tuvieron que afrontar con las autoridades de entonces y actuales del alcaldía Coyoacán, el Maestro Ramón Solano, nos responde. «Las cosas en el jardín están «mejor» por lo menos ya no están hostigando directamente, aunque trabajar en la calle tiene ese matiz inevitable: las autoridades.

En estos primeros 40 años de mi carrera me he encontrado con miles de gentes que me han brindado una sonrisa-carcajada franca y sincera y ese es el mayor orgullo que puedo sentir en este camino que seguiré caminando»

La Inauguración de este Encuentro corre a cargo de «El mimo » (viernes 15 de noviembre, 20 h) • Ciudad de México • Compañía: Mimo Ramón Solano.

«Piezas que nos evocan el mundo cotidiano, presentando situaciones recurrentes llenas de humor. Nos invita a entrar en una caja mágica para viajar a diferentes escenarios. La ilusión, la comedia, la interacción con los asistentes y la improvisación se unen en este espectáculo para todo tipo de público.

La importancia del encuentro radica en la risa, ingrediente primordial para el caldo de cultivo que necesita la humanidad en estos momentos de conflictos sin sentido e inocencias rotas, la risa para curar el alma, la risa para todos»

MÁS DEL ENCUENTRO

Dos talleres, un showcase, una presentación de libro y nueve espectáculos conforman esta onceava edición, que rendirá homenaje a Ramón Solano, cuyo legado atestiguan las calles y plazas de la Ciudad de México desde hace 40 años. Desde España, Pepa Plana presentará una hilarante epopeya clown; Zarawato Bus, una coproducción Venezuela-México realizada en Nayarit, nos enseñará a abordar la frustración y las emociones con una dosis de malabares y, desde Colombia, la Payasa Petisa demostrará que no hay límites para cumplir sueños. El pasado 18 de octubre desde Chile, llegó la compañía la Patogallina con su espectáculo Fuego rojo.

Esta emisión del festival se distinguirá por mostrar parte del talento clown que se despliega en los estados de la República mexicana, sus formas, técnicas y discursos, a través de compañías como: Claunódromo (Jalisco), Marce Marss Producciones (Aguascalientes), La Bomba Teatro (Ciudad de México) y CirCo-TlaChCo producciones (Querétaro), quienes con sus montajes exploran la fragilidad y comicidad humana.

ESPECTÁCULOS

Decadente chou (sábado 16 de noviembre, 19 h) • Querétaro • Compañía: Jerónimo Rabell – Payaso Furúnculo Mugrosín (CirCo-TlaChCo producciones).

Un simpático indigente, con nariz roja y expresivo maquillaje, nos muestra la tierna locura de un eterno enamorado. A través de sus juegos y las risas que provoca, nos lleva a reflexionar sobre las cosas simples de la vida.

La perdida o… ¿la pérdida? (domingo 17 de noviembre, 19 h) • Colombia • Compañía: Payasa Petisa.

Esta es la historia de una payasa que siente que ya no puede hacer reír porque ha perdido a Tita, la amiga que le abrió el mundo desde los ojos del asombro. Ha intentado de todo para recuperar esa capacidad, pero siente que nada tiene sentido, ¿logrará el público hacerla cambiar de parecer?

Circo olímpico o el país de la maroma (jueves 21 de noviembre, 20 h) • Ciudad de México • Compañía: La Bomba Teatro.

Con elementos de la carpa y de la maroma de patio, se articula un espectáculo de números acrobáticos, rutinas cómicas, actos de mentalismo, fantoches y funambulistas, sobre los orígenes y la tradición del circo en México.

Mi cielo clown (viernes 22 de noviembre, 20 h) • Aguascalientes • Compañía: Marce Marss Producciones.

Para estos clowns, el cielo es el pretexto perfecto para los abrazos, para el perdón, para el respiro, para la libertad, para el grito, para danzar con el corazón y hacer de las nubes y las estrellas una cálida frazadita. Se trata de un espectáculo que reflexiona sobre la idea del cielo como un paraíso al que todos aspiramos.

Terrier, tierno y peligroso (sábado 23 de noviembre, 19 h) • Nayarit-Venezuela • Compañía: Zarawato Bus.

Un espectáculo unipersonal que utiliza técnicas de equilibrio sobre manos y la acrobacia de caídas para abordar la identidad, la frustración y el manejo de las emociones.

Llévame (domingo 24 de noviembre, 13 h) • Jalisco • Compañía: Claunódromo.

Un solitario chatarrero dedica su tiempo a traer al presente el amor de su vida que no pudo ser; para lograrlo, crea inventos y máquinas que generan un mundo onírico, construyendo así el recuerdo de aquel amor perdido.

Clausura. Penélope (domingo 24 de noviembre, 19 h) • España • Compañía: Pepa Plana.

Un jocoso remake de la Guerra de Troya, con sus naves, sus ciudadelas, sus heroicos guerreros y, cómo no, el famosísimo caballo que dio la victoria a las tropas de Ulises; en una versión actualizada y llena de vigencia.

Entrada libre

Oferta académica

El payaso y su cuerpo • Imparte: Ramón Solano • 18 y 19 de noviembre • Lunes y martes de 10 a 15 h.

Un taller para formar una conciencia corporal a partir de los elementos que aporta la técnica del mimo para crear lo invisible, mover el tiempo, el espacio y llevar al público a la ficción. Dirigido a intérpretes de diversas disciplinas interesados en el lenguaje del cuerpo y sus posibilidades expresivas en escena.

Vivir en el país del sí • Imparte: Pepa Plana • 21 y 22 de noviembre • Jueves y viernes de 10 a 15 h.

Taller para comprender la dimensión ontológica y emotiva del significado de ser payaso, en él se explorará la comicidad propia, buscando una genuina forma de hacer reír y expresar libremente la ternura desde la comicidad.

Actividades adicionales

Showcase: Risas en Si bemol: proceso creativo entre lo musical y la técnica del clown • Presentan: TRIBU producciones y SHAMBHALA Producciones • Sábado 9 de noviembre, 18 h, Foro La Gruta.

Allegrissimo lanza su primer disco e interpreta algunos de sus nuevos sencillos, además de presentar su primer videoclip. También comparten en una charla su proceso creativo, la construcción del personaje clown-músico, sus dinámicas de trabajo y la adaptación del espectáculo en distintos escenarios teatrales y musicales.

Presentación editorial: Corazón de payaso de Jesús “Chucho Lavadero” • Viernes 15 de noviembre, 18 h, Foro Alternativo.

Oliendo a tinta y papel recién impreso, este manual aborda el arte del clown y su desarrollo sobre el escenario. Un trabajo presentado por Los payasos que le faltan a la luna y su autor.

A partir del 6 de noviembre, el Centro Cultural Helénico ofrecerá al público los siguientes descuentos:

• Combo clown: 4 espectáculos diferentes x $620

• Combo familiar: 5 personas x $725 (aplica para un solo espectáculo)

• Clownbo pareja: 2 personas x $330 (mismo espectáculo)

• Estudiantes, maestros, e Inapam: 30% de descuento al mostrar su credencial vigente (aplica en la compra de un boleto)

• Credencial Espectadores Helénico: 2 boletos al 50% de descuento. Sujeto a disponibilidad

Graciela Cázares, productora del encuentro, comentó “el arte clown es una disciplina que requiere mucho entrenamiento y la capacidad de despojarse de máscaras y del ser actor; el artista clown por su naturaleza es vulnerable, inocente e ingenuo, se nutre del ridículo humano y de la vulnerabilidad del ser que juega en cada función y se expone ante el público, de ahí que este festival tenga un significado tan especial para los espectadores y para el Centro Cultural Helénico”.

Todos los espectáculos tienen un costo de $259 (excepto el showcase, la presentación editorial y los talleres, que son de entrada libre). Actualmente hay una preventa del 50% de descuento hasta el 5 de noviembre. Combos y promociones aplican únicamente en taquilla. Consulta bases y requisitos en: mexicoescultura.com y helenico.gob.mx.

Con la participación de artistas de cinco países: España, Colombia, Chile, Venezuela y México

Del 15 al 24 de noviembre de 2024. Preventa del 50% hasta el 5 de noviembre, válida en taquilla

Nueve espectáculos de clown, dos talleres, un showcase y una presentación editorial en un encuentro para toda la familia.