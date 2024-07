Diamantes árabes: Bolsonaro acusado de lavado y asociación delictuosa

IMPORTANTE: não foi só o Bolsonaro indiciado hoje. Junto com ele, foram mais 11 pessoas. Dentre elas, o Mauro Cid, o pai do Cid, o Fábio Wajngarten e o Frederick Wassef, este do vídeo, que escondeu o Queiroz e tentou justificar o "pintou um clima", dizendo que era "clima do… pic.twitter.com/W7ppoXMINg