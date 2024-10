Diputados aprueban reforma energética de AMLO, derecha horrorizada

Diputados de Morena y aliados echan abajo contrarreforma energética de Peña Nieto. Amargos lamentos de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano

Regeneración, 9 de octubre de 2024. La mayoría Morena en la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma energética del expresidente AMLO, misma que deroga reformas neoliberales.

Lo anterior porque le devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) el carácter de empresas públicas del Estado.

Tal como se señala en redes, echaron abajo la visión de generar ganancias y se concentrarán en proveer el servicio energético a la nación.

Diputados a favor

#ÚltimaHora 353 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones. Aprueba el Pleno, en lo general, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas. — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 10, 2024

Por otra parte, se indica que la votación fue 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones.

Con ello, el Pleno avaló la sexta reforma constitucional de López Obrador que también otorga a la CFE prevalencia en la prestación del servicio público de electricidad e internet.

Desde luego, la derecha acusó de inmediato que producirá una monopolización de ambos servicios e incluso Movimiento Ciudadano y PAN intentaron frenar la discusión.

Lo anterior con dos mociones suspensivas que no prosperaron.

Cabe destacar que la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma aprobada es un intento de Morena de “constitucionalizar la contrarreforma energética» de AMLO.

“Hay una sentencia que debe cumplir esta Cámara, dejen ya de pasarse por el arco del triunfo al Poder Judicial, el que no les guste no quiere decir que no les asista la legalidad”, dijo la legisladora.

Risas y asombro, diputados

¡El pueblo manda y nosotros respondemos!

Aprobamos en lo general la reforma al Poder Judicial y, después de más de 10 horas de debate y una sede alterna, continuamos en la discusión para su aprobación en lo particular.

¡Vamos por la justicia que México merece! pic.twitter.com/i8nbG6mnHE — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) September 4, 2024

Cabe destacar que el PAN mandó al diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, a presentar una moción suspensiva.

Donde dijo que es un riesgos en que CFE y Pemex dejen de ser “empresas productivas” y pasen a ser “empresas públicas”.

Desde luego en redes lo tunden porque, precisamente se busca que dichas empresas de energía sean productivas, pero para todo público, no para nos cuantos. Pero eso el PAN ni se lo imagina.

Derogado

Por otra parte, portales subrayan que con esta medida se derogan las reformas neoliberales impuestas en la época de Peña Nieto.

Y es que el artículo tercero transitorio de la reforma establece:

“Se derogan los artículos del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que se opongan a las disposiciones en materia del presente Decreto”.

Constitución

🔋⚡ El acceso a la electricidad e internet debe ser un derecho para todas y todos, desarrollamos la discusión sobre las empresas estratégicas del Estado, a favor del pueblo de México.

¡Vamos por la soberanía energética de nuestro país! pic.twitter.com/lvVkzow4yk — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) October 9, 2024

Asimismo se indica que la reforma también modifica el artículo 28 de la Constitución.

Esto es para establecer que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas».

«(….) la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio público de la transmisión y distribución de la energía eléctrica».

Además de «preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y la provisión accesible de la electricidad, a través de la empresa pública que el Estado establezca”.

Morena diputados

✅ La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para que el Estado retome el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Lo envió al Senado para sus efectos constitucionales. https://t.co/Bz0qrOIaSH — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 9, 2024

En ese sentido la diputada Alma Rosa de la Vega, de Morena, calificó la reforma como “un paso decisivo hacia la recuperación de nuestro patrimonio nacional y el fortalecimiento del bienestar social”.

Cabe destacar que rechazó se impongan obstáculos a la participación de la iniciativa privada en la industria energética, sino que implica establecer reglas claras para su participación.

“Esto no significa que rechacemos la inversión privada, sino regular de tal forma que sirva a los intereses de la ciudadanía y no a los pequeños grupos de los inversionistas”, dijo.

El diputado Mario Zamora, del PRI, insistió en supuestas pérdidas en CFE y Pemex y la diputada María Josefina Gamboa Torales, del PAN se dedicó a hablar de temas de belleza.

Además, la miembro de la bancada de diputados del PAN no presentó prueba alguna de diversas acusaciones contra Rocío Nahle.

«…, quedó bien refinadita, verdad, se le ve la manita de gato, cómo caramba no».

Obviamente con esos argumentos perdieron las votaciones y por eso, en México, se disfruta lo votado.

Finalmente, se indica que la reforma fue enviada al Senado de la República para su análisis y dictaminación.

"Esta generación, liderada por la Dra. @Claudiashein, toma la decisión soberana de devolver al estado mexicano la rectoría sobre áreas estratégicas. Redireccionamos el fin de las empresas, que siempre debió ser la accesibilidad de estos servicios."



🎙️ Dip. @M_OlgaSCordero pic.twitter.com/TGjv4OnuYd — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) October 10, 2024

