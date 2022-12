Diputados van de nuevo por el desafuero contra Alito Moreno

Ignacio Mier negó que se trate de una situación de presión en contra del PRI y Alito Moreno, quien podría perder el fuero como diputado.

Regeneración, 1 de diciembre del 2022. La Cámara de Diputados retomó el desafuero del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno.

De acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, el tema del desafuero del también diputado, se tiene que retomar.

“Yo creo que sí tendremos noticias antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre. La Sección Instructora tiene que sesionar, tiene que allegarse el expediente por estos días, se vence el plazo el 15 de diciembre”.

Además, negó que se trate de algún tema de presión en contra del dirigente priista por el tema de la Reforma Electoral.

“No necesitamos los votos del PRI, con nuestra mayoría nos basta, son de mayoría simple”, precisó Ignacio Mier.

Asimismo, destacó que no es juez para juzgar si el priista es culpable de los cargos de los que se le señala.

“Yo me inclino a que se cumpla lo que establece la ley, más allá de mis filias o fobias. En el caso de Alejandro Moreno, dicen los abogados, se tiene que cumplimentar todo el proceso jurídico. Lo he dicho y lo sostengo: yo no soy juez para juzgar a nadie, ni Dios para perdonar ningún pecado”.