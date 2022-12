Monreal dice que siempre no se va de Morena; “eres un traidor”, lo tunden en redes

Usuarios de redes sociales criticaron al senador de Morena, Ricardo Monreal, y le recordaron que ya es diciembre para irse del partido.

Regeneración, 1 de diciembre del 2022. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se refirió a los señalamientos de traidor dentro de su partido.

A través de su cuenta de Twitter el zacatecano señaló que tiene derecho a tener voz propia e hizo un llamado a la militancia.

“Defiendo el derecho a tener voz propia, opinión autónoma y criterio racional. No soy coro de incondicionalidades ni tampoco partidario del pensamiento único, porque esa fue nuestra lucha. No promovamos la hostilidad; he sido fundador, defensor y constructor de este movimiento”.

Asimismo, señala que quizás su “osadía es haber dicho que quiero suceder al presidente de la República”.

“Hola Ricardo, sólo quiero recordarte que Diciembre ya está aquí. Cuándo te mando l mudanza? @RicardoMonrealA”, escribió un usuario de Twitter.

Hola Ricardo, sólo quiero recordarte que Diciembre ya está aquí. Cuándo te mando l mudanza? @RicardoMonrealA ✊🏼 https://t.co/uf30iaBade — JULIO CÉSAR (@cejupas) December 2, 2022

Asimismo, le señalaron su relación con miembros del PRI y del PAN, como Santiago Creel o Alejandro Alito Moreno.

No nos hagamos tarugos, tu proyecto de reconciliación con la derecha, corrupta y genocida y tú gira con @SantiagoCreelM y @AccionNacional que cobija su campaña por retirar programas sociales es lo que te identifica como impresentable al movimiento https://t.co/BmXS8gkHka — Tezcatlipoca AZUL ™© (@TITLACAHUACAN) December 2, 2022

“Lo que queda claro es que se trata de un hombre con sed de poder y nada de humildad para luchar codo a codo con el pueblo por la 4T”, escribió otro.

Lo que queda claro es que se trata de un hombre con sed de poder y nada de humildad para luchar codo a codo con el pueblo por la 4T. https://t.co/HHYnjVNsO9 — lolis28 (@lolis281) December 2, 2022

Asimismo, lo acusan de tener vuinculos con otros miembros de la derecha, como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.