Dolor por Ayotzinapa, hasta encontrarlos, ninguna impunidad: AMLO

Ayotzinapa: Nunca dejamos de buscar a los 43 jóvenes desaparecidos. Asegurada libertad de manifestación a 10 años de su desaparición en Iguala: AMLO

Regeneración, 26 de septiembre de 2024. No hay impunidad en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, registrada el 26 de septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, afirmó el presidente AMLO.

Y es que a diez años de los hechos, su solidaridad con las madres y padres de los jóvenes.

Además, reafirmó que el gobierno federal mantiene los esfuerzos de la búsqueda en campo y aseguró que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuará el objetivo.

AMLO, dolor por Ayotzinapa

AMLO manda mensaje a padres de normalistas a 10 años del caso #Ayotzinapa:



"No hay impunidad para nadie, hicimos todo para encontrarlos"pic.twitter.com/F8xgNEo1Ld — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 26, 2024

“Que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos: no hay impunidad para nadie”.

Tras lo anterior, precisó que “hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses”.

“No quiero dejar de expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa porque hoy se cumplen diez años de la desaparición de los jóvenes”.

Y es que “ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo; hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo”, agregó.

“Sin represión porque nuestro gobierno no ha habido ni habrá represión. Vamos a procurar que haya una manifestación pacífica en bien de todos”, señaló.

Intereses

"AMLO instauro un cambio de política mayor, pasamos de una democracia q era un cascaron vació sin respaldo popular, a una democracia popular muy potente, que rara vez se da en la historia"



Denise Maerker pic.twitter.com/H7cq9h08sr — Shion (@ChicShion) September 26, 2024

Cabe destacar que AMLO dijo que en el caso Ayotzinapa hay intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero.

Y, que han impedido llegar a la verdad y buscan desacreditar al Ejército como institución, aseguró el presidente.

“¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no sólo fuerzas armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial?”.

Seguidamente, sentenció: “Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías, porque una autoridad nacional sin fortaleza pues es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación”.

Por otra parte, en respuesta a la carta de familias de Ayotzinapa, AMLO aclaró sobre las responsabilidades del ejército.

Además, acotó que los militares que pudieran estar implicados –a los que se sigue proceso judicial– sería por omisiones al no reaccionar para evitar los crímenes o por vínculos con el crimen organizado.

Esto es, y no por la desaparición forzada.

#ÚltimaHora | La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma para elevar a rango Constitucional el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" de AMLO.



Pasa al Senado de la República.



Ahora si el PAN no se atrevió a votar en contra como con las pensiones. pic.twitter.com/Y9EAPLf0iY — Juncal Solano (@juncalssolano) September 26, 2024

Buscar

En víspera del décimo aniversario de los crímenes contra los normalistas suscitados entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los avances son insuficientes.

Sin embargo, acotó: nunca dejamos de buscar a los jóvenes.

Cabe destacar que el tomar posesión del cargo, el 1º de diciembre de 2018, AMLO planteó la resolución del caso Ayotzinapa como uno de sus 100 compromisos de gobierno.

Así, a cinco días de concluir su mandato, envió los referidos documentos a los padres y mismo que leyó en la Mañanera.

Hice el compromiso con ellos de buscarlos hasta encontrar a los jóvenes, y trabajamos en eso todo el tiempo; se avanzó, no como quisiéramos, pero no es un expediente cerrado, va a continuar la investigación.

Detalles AMLO

AMLO sobre la toma de protesta de Sheinbaum y la no invitación a Felipe VI por la carta que le envió en 2019: "No sólo no hubo respuesta sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del Gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia". pic.twitter.com/y7Ao6XUmsi — Arantxa Tirado (@aran_tirado) September 25, 2024

Cabe destacar que refirió que les hizo llegar el tercer y último informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), así como diversos anexos.

Sobre las fuerzas armadas el presidente dijo:

“Hemos contado con apoyo de las fuerzas armadas. Dicen los abogados de los padres y el Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército”.

E incluso “que manda el Ejército, y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo obligarlos a que digan la verdad”, citó AMLO.

AMLO señala que la "pseudoperiodista" Anabel Hernández ha impulsado la narrativa de que el Ejército es el responsable del caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/elUXzOY4Bh — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 25, 2024

“Les comento que yo soy un hombre de principios. Independientemente de que soy el comandante de las fuerzas armadas”.

Además “lo he hecho, está por escrito, dando instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo; sólo Álvaro, el que me corta el cabello, me toma el pelo”.

“No me dejo, y eso lo saben bien todos, y sobre todo mis adversarios. Entonces, al contrario, los mandos de las fuerzas armadas han cooperado, han ayudado”, sostuvo.

Finalmente AMLO aseguró que mandos de las fuerzas castrenses “coinciden conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia”.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/rveUHD6rbX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también