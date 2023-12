EE.UU. cierra paso fronterizo de ferrocarriles en Texas para detener a los migrantes

Las autoridades de Texas ordenaron el cierre del paso de ferrocarriles en la frontera con México, para ayudar a detener a los migrantes.

RegeneraciónMx, 18 de diciembre de 2023. Debido al alto flujo de migrantes hacía Estados Unidos, las autoridades de Texas ordenaron el cierre de los cruces ferrocarrileros.

De acuerdo con los reportes, durante la mañana de este lunes se cerraron los cruces ferrocarrileros de Eagle Pass y El Paso.

Por lo que, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), intentó redireccionar a las personas en ambos puentes, para poder detener el flujo de los migrantes.

A través de un comunicado, la CBP anunció la suspensión temporal de las operaciones en ambos puentes de cruce internacional; sin embargo, no se informó sobre alguna posible fecha de reapertura.

“Seguimos ajustando nuestros planes operativos para maximizar nuestros esfuerzos de ley y orden contra aquellos extranjeros que no utilizan vías o procesos legales, como CBP One, y aquellos que no tienen un fundamento legal para permanecer en los Estados Unidos”.

También se señaló que el cierre se debe al “reciente resurgimiento de organizaciones contrabandistas quienes trasladan migrantes a través de México vía trenes de carga”.