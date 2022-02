El Penacho de Moctezuma: diputados austriacos están de acuerdo con devolverlo a México

La legisladora del Partido Socialdemócrata de Austria, Petra Bayr, pidió a su gobierno federal analizar nuevamente si los avances tecnológicos podrían hacer posible el traslado del Penacho de Moctezuma a México, como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 10 de febrero de 2022.- Aunque algunos digan que el Penacho de Moctezuma es un tema que ha regresado recientemente a la agenda de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que no, en realidad nunca lo ha dejado de lado. Al presidente le interesa que ese tocado tan importante para la historia de México esté en el lugar al que pertenece, y tal parece, también hay diputados en Austria que están de acuerdo con él.

Este jueves, el periódico La Jornada publicó una entrevista a la legisladora austriaca Petra Bayr, del Partido Socialdemócrata, en la que dice haber pedido a su gobierno federal analizar si los avances tecnológicos harían posible el traslado del Penacho de Moctezuma a México y que, actualmente, se exhibe en el Museo Etnográfico de Viena (Weltmuseum).

La iniciativa de Bayr, según la charla publicada, se dio luego de que dos artistas mexicanos le hicieran llegar un audio con el significado de la pieza para la historia mexicana, en el que dicen que «es portadora de fuerza, poder y sabiduría del soberano Moctezuma Xocoyotzin, y debe regresar a donde pertenece».

Dicho audio forma parte de una serie de nuevas audioguías que se pondrán en el Weltmuseum y que refleja la otra versión de la historia del Penacho de Moctezuma, aquella que les corresponde a los mexicanos, a sus sentimientos y al significado que tiene en la historia nacional. Incluso, la diputada recordó que en 2021, México intentó que la pieza formara parte del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan, aunque fuera a manera de préstamo.

El lunes pasado, López Obrador retomó la «disputa» durante su conferencia mañanera, en la que dijo que el Gobierno de Austria tiene una política anticultural por haberse negado a prestar el Penacho de Moctezuma en 2021 para que estuviera presente en las conmemoraciones nacionales, como la fundación y la caída de Tenochtitlan, y el Bicentenario de la consumación de la Independencia.

«Los que tienen el Penacho, de manera ilegal, argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría. No se lo quisieron prestar ni a Maximiliano, entonces Austria tiene ahí una política, también diría yo, anticultural o egoísta, porque ahora se hicieron los trámites. Le envié una carta al presidente (Alexander Van der Bellen), no era que nos devolverían el Penacho, sino que se buscara la forma de traerlo para exponerlo, se negó completamente», dijo López Obrador.

La propia diputada Bayr recordó en la entrevista con La Jornada que entre 2010 y 2012 se hizo una investigación exhaustiva y conjunta México y Austria (acordada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Museo de Historia del Arte en Viena) sobre el origen del Penacho de Moctezuma, en el que tuvieron la oportunidad de limpiarlo y hacer labores de conservación. Pero, principalmente, de análisis para su posible traslado a México.

En dicho estudio, agregó la legisladora, los especialistas concluyeron que mover el tocado de Austria hacia México podría dañar seriamente sus plumas. Sin embargo, aboga por examinar nuevamente el tema, debido a que el estudio tiene justamente 10 años de realizado y los avances tecnológicos podrían hacer la diferencia y concretar el regreso del penacho a su nación.

“Los reclamos por un regreso a México no se callan a pesar de la opinión de los expertos. El informe tiene ahora más de 10 años. Debido al progreso técnico y mayor desarrollo en el campo de la restauración, así como la sensibilización política y las discusiones actuales en el campo de la restitución de los bienes culturales robados del sur global, es fundamental examinar este tema. Mientras una persona viva ha saltado 39 mil kilómetros desde la estratosfera a la tierra con sólo un traje protector, es factible que la tecnología que se ha desarrollado también pueda ser aplicable al transporte seguro de bienes culturales”, Petra Bayr al periódico.

Cabe destacar que a partir de dichos estudios y trabajos de restauración, el Penacho de Moctezuma fue puesto nuevamente en una exhibición especial en el Museo de Etnología de Viena a la que todos los mexicanos, por un acuerdo bilateral que califica el tocado como patrimonio compartido, tienen acceso gratis.