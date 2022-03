El poder del perro se impone en los premios BAFTA

El melancólico western El poder del perro fue galardonado como la Mejor película en los premios británicos BAFTA, haciendo que la directora Jane Camption se llevara la categoría de Mejor director, la tercera mujer en lograr ese reconocimiento en los 75 años de historia del premio

RegeneraciónMx.- La épica de ciencia ficción, Dunas, ganó cinco premios y el melancólico western, El poder del perro, fue galardonado como mejor filme en los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA), que este domingo regresaron, después de un año, con una ceremonia de gala en vivo.

La cineasta neozelandesa Jane Campion triunfó como mejor directora por El poder del perro, así que es la tercera mujer en ganar el galardón en los 75 años de historia de los premios.

Los trofeos de actuación principal fueron para la estrella de Hollywood Will Smith y la artista británica Joanna Scanlan. La Academia británica ha trabajado para superar una falta histórica de diversidad reconoció una amplia gama de talentos, incluido su primer ganador de actuación sorda Troy Kotsur, por CODA.

La ceremonia de premiación del año pasado se llevó a cabo en gran parte en línea; sólo los anfitriones y presentadores aparecieron en persona. El regreso de este año a la celebración presencial en el Royal Albert Hall de Londres tuvo lugar a la sombra de la brutal invasión rusa de Ucrania.

El presidente de la academia de cine británica, Krishnendu Majumdar, abrió el espectáculo, presentado por la actriz y comediante australiana Rebel Wilson, con un mensaje de apoyo a ese país de Europa del Este.

“Nos solidarizamos con los que luchan valientemente por su país y compartimos su esperanza de un regreso a la paz”, sostuvo.

Después de eso vino la ostentación con la diva Shirley Bassey, de 85 años, y una orquesta en vivo que interpretó Los diamantes son para siempre a fin de conmemorar el 60 aniversario de las películas de James Bond.

Dunas, epopeya espacial ambientada en un planeta desértico de Denis Villeneuve, se llevó cinco premios de sus 11 postulaciones: efectos visuales, diseño de producción, sonido, cinematografía de Greig Fraser y partitura de Hans Zimmer.

LOS PREMIADOS EN LOS BAFTA

El poder del perro, ambientada en la década 1920 en Montana y protagonizada por Benedict Cumberbatch, ganó como mejor película y mejor director. Cumberbatch perdió ante Will Smith, quien fue electo Mejor actor por su interpretación del padre de Serena y Venus Williams en King Richard.

Scanlan fue una sorpresiva ganadora a mejor actriz, superando a contendientes como Lady Gaga para triunfar por After Love, ópera prima de Aleem Khan, sobre una mujer que hace un descubrimiento que le cambia la vida después de la muerte de su esposo.

El drama postulado al Oscar Drive my Car, del japonés Ryusuke Hamaguchi, obtuvo el premio a mejor película no hablada en inglés. Encanto fue designada mejor película animada, y el musical de Harlem Summer of Soul ganó el premio al mejor documental.