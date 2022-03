México, entre los países con la gasolina más barata en el mundo

La Profeco comparó los precios de la gasolina en el mundo y México resultó ser uno de los países con la gasolina más barata.

Regeneración, 14 de marzo de 2022. En conferencia matutina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Ricardo Sheffield, presentó una comparación entre los precios de la gasolina en el mundo.

En la comparativa, destacan los siguientes precios de la gasolina regular convertidos en pesos mexicanos.

En ese mismo formato, México se encuentra en el último lugar con un precio promedio de la gasolina de 22.42 pesos mexicanos.

El procurador destacó que por primera vez en la historia, el gobierno otorga un 100 por ciento de incentivo fiscal del IEPS a las gasolinas.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que se han mantenido los precios en las gasolinas gracias a su política energética.

«¿Por qué es esto? Primero, porque no hay corrupción. Segundo, porque estamos reduciendo importaciones de combustible. Tercero, porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación«, explicó.