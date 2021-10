Oleada de huelgas en EE.UU suman más de 176 movimientos en 2021. En redes sociales hablan de «striketober» -huelga y octubre en inglés–

Regeneración, 18 de octubre del 2021. Medios de comunicación subrayan los movimientos de huelga en Estados Unidos, particularmente en este mes de octubre.

Según el Labor Action Tracker de la Universidad de Cornell, se han iniciado este año al menos 176 huelgas en Estados Unidos.

Y es que son alrededor de 4.3 millones de estadounidenses en movimiento por descontento con las condiciones laborales deterioradas por la crisis sanitaria, señaló prensa latina.

También subraya que buscan mayores salarios y mejores condiciones en un mercado laboral.

Martin Luther King Jr. said, “We must learn to live together as brothers or perish together as fools.”

In Memphis, UPS @Teamsters

won’t cross the #KelloggStrike picket line and are standing in solidarity with their Union Brothers and Sisters!💯#Striketober pic.twitter.com/amQS4mewWG

— BCTGM International (@BCTGM) October 11, 2021