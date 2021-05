Giovanni, de 12 años, iba acompañado de un familiar y lamentablemente se encuentra entre las victimas mortales de la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Regeneración, 4 de mayo del 2021. Luego de horas de búsqueda por parte de su madre y su abuela, Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 12 años de edad, fue hallado sin vida.

Las imágenes de las dos mujeres que entre gritos suplicaban dar con el paradero del menor se hicieron virales.

Al tiempo que un grupo de miembros del Partido Acción Nacional (PAN) intentaban sacar raja política de la tragedia.

En las grabaciones compartidas en redes sociales se ve como mientras las mujeres suplican entre lagrimas conocer la situación de Giovanni; los panistas les indican que ellos las llevaran a alzar una denuncia en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Lamentablemente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que se halló el cuerpo sin vida del menor.

Los primeros reportes señalan que el menor iba acompañado de un familiar mientras viajaban en la Línea 12 del Metro; unos minutos antes había hablado por teléfono con su mamá, cuando momentos después la trabe se venció y el tren cayó.

Durante toda la noche del lunes y la tarde de este martes las mujeres recorrieron diversos hospitales sin encontrar una respuesta concreta de la ubicación de Giovanni.

Finalmente, al informarse que el menor había sido hallado sin vida, la madre pidió a los medios respetar su dolor.

Giovanni estaba juntando dinero para darle un regalo a su mamá el próximo 10 de mayo, regaló que nunca llegará.

#RegeneraciónMx Hay gente que no entiende la tragedia y busca sacar raja política de todo, se trata de los panistas de la CDMX qué no solo les bastó hacer conferencia en el accidente de la Línea 12, sino que también no escuchan el dolor. ¡Qué clase de oposición tenemos! pic.twitter.com/Ol2AGdURlk

— RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) May 4, 2021