Especialista de la UNAM señala que Viruela del Mono no se puede expandir como la Covid

El infectólogo de la UNAM precisó que el nombre de Viruela del Mono, es incorrecto, pues el primer caso se detectó en un macaco.

Regeneración, 29 de julio del 2022. La Viruela del Mono no podrá propagarse más de la misma forma que lo ha hecho la Covid-19, de acuerdo al infectólogo, Sarbelio Moreno.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que a comparación de la Covid-19; la enfermedad símica de República Democrática del Congo se contagia por el contacto directo.

De forma distinta actúa la Covid-19 y sus variantes, que se contagia a través del aire mediante gotas de saliva.

“No con la misma magnitud, ya que no se excreta a manera de aerosoles de manera importante. Generalmente, es por contacto directo, es por contacto boca a boca, boca con piel… pero es muy baja”.

Asimismo, indicó que no es necesario la aplicación de alguna vacuna contra la enfermedad; pues con la vacuna contra la viruela, que dejo de aplicarse en los 80, resulta efectiva para este subtipo de virus.

Además, de que los índices de mortalidad son muy bajos y la recuperación completa no tarda más de 14 días.

Moreno indicó que la enfermedad no se detectó en un mono, sino de un macaco fue quien presentó los primeros síntomas.

“El primer mono que se contagió fue un macaco, una macaca Rhesus, no fue un simio, no fue un chimpancé, no fue un orangután, no fue un gorila. Por lo cual, el nombre viruela símica es completamente inadecuado”.