Regeneración 28 agosto 2021. Alhely Fallah, influencer y esposa del ex clavadista Rommel Pacheco denunció en redes sociales que fue víctima de una agresión en la calle.

Por medio de un video, Alhely contó que cuando se dirigía al gimnasio un hombre la abordó en la calle para supuestamente preguntarle una dirección.

“Un señor se me acercó y me dijo ¿oye sabes dónde venden fierro?, y yo le dije no porque vi que no tenía cubrebocas (…) Sentí algo, lo vi en su cara, y de la nada me empezó a jalonear y me agarró de la chamarra”, contó.