EU: raciona Cotsco pañuelos de papel, toallas en rollo y agua embotellada. Habrá tercera dosis de vacuna a sectores vulnerables. 70 millones no se han vacunado

Regeneración, 25 de septiembre del 2021. La cadena Costco en Estados Unidos (EU) informó de escasez en productos higiénicos y limites en venta de mercancía por compras de pánico ante Covid. El gobierno anuncia tercera dosis de vacuna contra el Covid.

Con relación a la evolución de la pandemia de Covid en Estados Unidos, los medios destacaron las restricciones de Cotsco en la venta de productos higiénicos.

Así mismo, subrayaron la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el Covid, a personas vulnerables, conforme a un anuncio del gobierno estadounidense.

La escasez

Como en los tiempos de inicio de Pandemia de Covid, Cotsco anunció a sus clientes la escasez de productos higiénicos y la restricción de ventas.

Incluso, en su sitio web se lee que algunos almacenes pueden tener límites de existencia en artículos seleccionados.

«Debido al aumento en la demanda de papel higiénico, es posible que haya un pequeño retraso al entregar su orden’’, informa Costco online

A la demanda de productos por la pandemia se suman los problemas de transporte que están causando retrasos en las entregas a las tiendas.

La congestión portuaria impulsada por la propia pandemia de Covid y la escasez de mano de obra han obligado a las cadenas minoristas a gastar más en transporte y mano de obra,.

Las agencias destacaron que Costco dijo que estaba pagando seis veces por los contenedores y el envío debido al aumento de precios.

La de refuerzo, la tercera dosis de vacuna

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Joe Biden informó que personas mayores de 65 años así como adultos mayores de 18 con diabetes y obesidad ya pueden acceder a la tercer dosis de vacuna contra Covid.

Esto incluye a trabajadores esenciales, mismos que podrán recurrir a la vacuna de refuerzo del laboratorio Pfizer.

Biden dijo que las personas que ya tienen las dos dosis de la vacuna Pfizer y que entran en la categoría de necesidad de una tercera, pueden a partir de hoy recibir la inoculación.

Se trata de los adultos mayores de 65 años que ya tengan seis meses de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer y los mayores de 18 que padezcan diabetes u obesidad.

Igualmente la medida aplica para los trabajadores del sector salud, los maestros y empleados de tiendas de alimentos.

En este sentido se subraya que son unos 20 millones de estadunidenses son elegibles para la tercera vacuna que serán atendidos en 80 mil centros de salud y 40 mil farmacias.

“La vacuna es gratuita… yo también seré vacunado, es difícil asimilar que tengo más de 65 años pero lo haré”, bromeó el presidente de Estados Unidos.

El presidente Biden puntualizó que más delante informara si se requiere otra dosis en los casos de inmunización con vacuna Moderna, la Johnson and Johnson – de dosis única-.

Pandemia de no vacunados

“Son poco más de 182 millones de estadunidenses los que han sido completamente vacunas», dijo el presidente de EU

Lo que subrayó es la existencia de una pandemia de no vacunados debido a la desinformación.

«…, la que vivimos es la pandemia de los no vacunados, son más de 70 millones los que no se han vacunado”, dijo en declaraciones desde la Casa Blanca.

Es un hecho irrefutable que las personas que siguen atestando las salas de los hospitales y los que pierden la vida, son quienes han rechazado ser vacunados contra Covid-19″, dijo.

“Las personas están muriendo y van a morir si no se vacunan, no debería estar pasando esta tragedia, por favor; no sean víctimas de esta tragedia, vacúnense”, exhortó Biden a la población.