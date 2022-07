Ex actriz de Televisa, Mónica Dossetti, se habría negado a denunciar a su hermano por agresión

Mediante una cámara escondida se pudo captar cómo Mónica Dossetti esta postrada en una silla debido a que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, mientras un hombre la insulta e intenta asfixiarla

Regeneración 12 julio 2022. En redes sociales se difundió que la ex actriz mexicana Mónica Dossetti es víctima de agresiones y violencia por parte de su hermano, el productor José Dossetti.

Mediante una cámara escondida se pudo captar cómo la famosa actriz esta postrada en una silla debido a que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, mientras un hombre la insulta e intenta asfixiarla.

En la grabación se puede observar cómo la ex actriz Mónica intenta defenderse pero no puede detener a su hermano quien le grita “¡Yo también me quiero morir!”.

Ex actriz #MonicaDossetti sufre intento de ahorcamiento por parte de su hermano#MonicaDossetti quien fuera actriz de Televisa, actualmente se encuentra retirada de los melodramas debido a que sufre esclerosis múltiple y le impide trabajar.

Video: Carlos Jiménez (@c4jimenez) pic.twitter.com/NhNxsn3af5 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 12, 2022

Tras la difusión del video de la agresión, la Fiscalía de Morelos informó que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Durante la noche del 11 de julio el fiscal Uriel Carmona acudió al domicilio de Dossetti ubicado en la colonia Huilotepec en el municipio de Tepoztlán.

En la vivienda entrevistaron a la ex actriz, a su madre, a una hermana y al presunto agresor a quien se identificó como José “N”.

La Fiscalía estatal indicó que aún falta determinar si se procede a la judicalización de la carpeta de investigación que se inició.

“Platiqué con ella, estuve con su mamá (…) Estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar lo que está pasando ahí. Tomamos las medidas de seguridad para esta mujer”, indicó el fiscal Uriel Carmona.

Trascendió que Mónica Dossetti se negó a denunciar a su hermano pero las autoridades continuarán investigando.

Se realizarán los peritajes y análisis psicológicos para determinar si proceden contra José Dossetti por las agresiones contra su hermana.

También presuntamente se esta analizando si se le coloca un brazalete de auxilio a la ex actriz.

#ComunicadodePrensa



Con relación a las imágenes difundidas a través de distintos espacios y redes sociales, donde se aprecia una supuesta agresión en contra de Mónica “N” al interior de su domicilio en el municipio de #Tepoztlán…



Lee más: https://t.co/cU34txQ7q8#Morelos pic.twitter.com/c1hd1Iv422 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 12, 2022

¿Quién es Mónica Dossetti?

La actriz comenzó su carrera artística en el mundo del espectáculo desde 1992 y por mas de 20 años interpretó papales para diversas telenovelas.

Participó en series televisivas como La Rosa de Guadalupe, Mujeres, casos de la vida real, La Jaula y Mujeres asesinas.

Sin embargo, tuvo que retirarse debido a que en 2015 fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Actualmente tiene 56 años.