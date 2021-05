Exhiben a Juan Zepeda por no pagar la pensión alimentaria de su hijo

La ex esposa de Juan Zepeda, le exigió públicamente el pago de la pensión alimentaria de su hijo de 9 años, además lo acusó de ejercer violencia psico-emocional

Regeneración, 11 de mayo de 2021. Juan Zepeda, el candidato de Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México está dando de qué hablar.

Y es que, por un lado dice defender a las mujeres y por otro no paga la pensión alimentaria de su propio hijo.

En sus actos de campaña ha prometido defender a las mujeres, como una manera de ganar votos para las próximas elecciones del 6 de Junio, dio a conocer el portal Eme Equis.

No paga la pensión de su hijo

La madre de su hijo le exigió públicamente el pago de la pensión alimentaria, como venganza el candidato la demandó ante el juzgado Segundo Familiar de Nezahualcoyotl.

Zepeda busca reducir a la mitad la pensión de su hijo, quien tiene apenas 9 años.

A través de su cuenta de Twitter, la madre del menor escribió: “Mi hijo padece violencia psico-emocional de su padre. Él se llama Juan Zepeda, ojalá y algún día le llegue la responsabilidad y el respeto, más con la envestidura que hoy tiene”.

“No me extraña, comparto paternidad con él y ha sido tremendamente decepcionante. Maneja un nivel de violencia con omisiones hacia su hijo y este tipo de palabrerías insultantes hacia mi persona. Tiene doctorados, pero un escaso o nulo conocimiento en razón a derechos”, señaló la mujer.

“Nuestra raza no soporta mentirosos, no soporta gente que lo engañe, la gran ventaja que nosotros tenemos es que no solamente va a ser discurso, son hechos los que van a hablar por nosotros”, dijo el candidato en un acto de campaña.

Juan Zepeda solicitó licencia como senador y quiere ser otra vez, presidente municipal de Nezahualcóyotl, por Movimiento Ciudadano.