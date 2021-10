El comentarista deportivo Javier Sahagún falleció este miércoles 27 de octubre

El periodista trabajó en TUDN durante los Juegos Olímpicos de Tokio

Regeneración, 27 de octubre de 2021. En la tarde de este miércoles se confirmó en redes sociales el sensible fallecimiento del comentarista deportivo Javier Sahagún.

La baja en el mundo del periodismo causó revuelo en redes, donde los aficionados del deporte recordaron los trabajos de Sahagún.

Pese a que se desconoce la causa de muerte del periodista, figuras del medio utilizaron sus redes para despedirlo y dar el sentido pésame a los familiares y amigos.

Javier Sahagún fue reconocido por sus trabajos durante los Juegos Olímpicos y sus narraciones de la Lucha Libre de la WWE.

Además de ello, Sahagún trabajó en Televisa Deportes, destacándose por sus reportajes de color. El cronista trabajó en la televisora de Azcárraga hasta el 2016, luego de un recorte de personal.

Sin embargo, había regresado a TUDN este 2021 para colaborar durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El periodista tuvo un pasado complicado derivado del cáncer que había padecido, sin embargo, en marzo del 2020, Sahagún confirmó que había vencido a la enfermedad.

Esta situación la dio a conocer en Twitter, donde el cronista publicó un video tocando la campana de los sobrevivientes del cáncer.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0

— Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020