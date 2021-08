La FGR investiga a Ricardo Anaya y a sus compañeros del PAN por posible enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Regeneración, 22 de agosto del 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exlegislador del PAN, Ernesto Cordero; y los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Las investigaciones en contra de los panistas se comenzaron luego de las declaraciones que hizo el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Hace unos días el gobernador de Querétaro se refirió a Lozoya como un “corrupto”, pues acusó que los señalamientos en su contra son por las declaraciones del exfuncionario.

Y es que, Lozoya declaró a la FGR que se repartieron millones de pesos para que los legisladores aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, la FGR investiga a familiares, amigos y negocios del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Esto para conocer si desde 2005 cuando fue alcalde de Reynosa recibió financiamiento de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Y es que, de acuerdo a fuentes del Gabinete de Seguridad las autoridades de Estados Unidos entregaron información a las mexicanas sobre operaciones de familiares y socios de Cabeza de Vaca.

Las operaciones son principalmente por la adquisición de bienes inmuebles en el estado de Texas en la nación norteamericana.

Anaya acusa de persecución política

Ayer el excandidato presidencial del PAN en 2018, Ricardo Anaya, señaló que hay una investigación en su contra y acusó de persecución política al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Le estorbo para sus planes de sucesión en 2014. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, indicó Anaya.

Sin embargo, la FGR investiga a Anaya y a sus compañeros de partido por enriquecimiento ilícito y probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante los señalamientos, el presidente López Obrador le respondió que no existe persecución de su gobierno.

Por lo que, invitó al excandidato presidencial a no ampararse y enfrentar a la justicia con pruebas.