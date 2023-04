Francisco Villa, narrador de Televisa, revela que padece “un cáncer muy agresivo”

El reconocido narrador de TUDN, Francisco Villa, anunció a sus seguidores que enfrenta un “agresivo cáncer” pero que ya se encuentra en tratamiento.

Regeneración Mx, 28 abril 2023. Francisco Villa utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que desde hace poco más de cinco meses enfrenta un cáncer agresivo que le fue detectado a principios del Mundial de Qatar 2022, en un hospital de Doha.

“Les platico que estoy en tratamiento por un cáncer que me detectaron en Qatar durante la Copa del Mundo. Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte. Estoy muy agradecido, por tanto, que he recibido en mi vida y esto también me ha traído muchos momentos muy bonitos”, señaló el narrador.

Pese a que no informó específicamente a qué tipo de cáncer es el que padece, si mencionó sentirse agradecido con las muestras de apoyo que ha recibido de amigos y familiares, así como del ámbito laboral, pues señaló la empresa, expresó, se ha mostrado muy solidaria con la situación que el narrador atraviesa.

“Claro que ha sido difícil, pero todos tenemos cosas complejas que enfrentar en nuestras vidas. A mí me tocó esto, como a otras personas les ha tocado lidiar con otras complicaciones. Ha sido toda una aventura”, agregó Francisco Villa.

Personalidades del mundo deportivo se unen en muestra de apoyo a Francisco Villa

Tras el anuncio, que en un parte fue emitido por las especulaciones del público acerca del aspecto desmejorado del narrador, personalidades del ámbito deportivo, no dudaron en mostrar su apoyo y admiración a Francisco Villa.

Queremos verte con el entusiasmo de cuando narraste La Novena, @Paco_Villa_.



Te deseamos mucha fuerza. 💙 pic.twitter.com/kJheGmrA7M — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 28, 2023

Entre estas muestras destacó una publicación del Cruz Azul, puesto que es conocido que el narrador es un fiel aficionado de la máquina celeste, entre sus narraciones más recordadas se encuentra la que hizo en 2021.

Donde el Cruz Azul se coronó campeón y Francisco Villa realizó una narración que sobre paso lo profesional, ya que como aficionado demostró la emoción que le causaba este triunfo del equipo celeste.