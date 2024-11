Fuerzas Armadas de México son pueblo uniformado: Sheinbaum

Revolución Mexicana, 114 aniversario: Sheinbaum recordó que Fuerzas Armadas provienen de la defensa de la democracia y trabajan por el bien de la Patria

Regeneración, 20 de noviembre de 2024. En redes destacan que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a las Fuerzas Armadas porque son el pueblo uniformado que aman y entregan su vida por el bien del país, según afirmó.

Cabe destacar que lo anterior durante su discurso en el 114 aniversario de la Revolución Mexicana.

Donde además, recordó que las Fuerzas Armadas del país surgieron para evitar un golpe de Estado y, por ello, su origen está basado en una revolución social.

Sheinbaum y el pueblo

Asimismo, dijo que las Fuerzas Armadas:

“Vienen de la lucha por la democracia, la defensa del pueblo mismo por sus derechos y esos principios los han mantenido hasta nuestra fecha».

Por eso «confirmamos que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado, hombres y mujeres valerosos que aman a su patria y entregan su esfuerzo y su vida por el bien de nuestra patria”, dijo.

114 Aniversario de la Revolución Mexicana https://t.co/zxloRdCC1n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2024

Y es que incluso se destaca que Sheinbaum encabezó así el desfile cívico militar, su primero como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México.

Desde luego las agencias como EFE hacen referencia a que esta es la primera ocasión en la que una mujer está al frente de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Además, se detalla que en el evento participaron 2 mil 400 elementos del Ejército, la Marina Armada, Guardia Nacional.

E incluso, el 40 % del contingente estuvo integrado por mujeres y 300 niños.

El pueblo

Por otra parte se destaca que Sheinbaum destacó la tradición de lucha del pueblo de México, quien, enfatizó, ha sido el protagonista de las transformaciones del país.

“A él nos debemos y a él servimos”, indicó.

Por otra parte, señaló que desde 2018, con la gestión del expresidente AMLO; el país ha vivido una “transformación profunda” y, por ello, “el mundo entero ve a México con admiración”.

Destacó que su gobierno, se sustenta en la “consolidación de la justicia, de la democracia, de las libertades para alcanzar a plenitud la felicidad de nuestro pueblo”.

Asimismo, enfatizó iniciativas de su Administración, como la de establecer los derechos de las mujeres en la Constitución.

Además de recuperar a empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Apoyo Sheinbaum

Niñas y niños nos acompañan durante el aniversario de la Revolución mexicana. Nunca nos separaremos del pueblo ni de los sentimientos de la nación. pic.twitter.com/0zlr185UzP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2024

«Nunca nos separaremos de los sentimientos de la nación, nunca nos separemos del pueblo”, enfatizó Sheinbaum.

Señaló que el pueblo mexicano es “amoroso, solidario, fraterno, con hombres y mujeres trabajadoras”, no solo en el país sino “del otro lado de la frontera”.

“Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas de la patria, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México. Pero también que se escuche bien y que se escuche fuerte contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos”.

Recordó que se ha buscado «recuperar el sentido social» de la Constitución de 1917; y ejemplo de ello fue la aprobación de la reforma al Poder Judicial que busca elegir por voto popular a jueces, magistrados y la Suprema Corte.

Además, enunció la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la aprobación de los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas; y los programas de bienestar.

A 114 años de la Revolución Mexicana afirmamos que somos un país libre, soberano, independiente, solidario, generoso y democrático”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein en el Aniversario de la Revolución Mexicana donde destacó que así como sucedió con la… pic.twitter.com/YOMBLzkseL — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 20, 2024

General

Además, en su participación, el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla; recordó que la Revolución Mexicana fue un punto de “inflexión” para integrar a la mujer en el desarrollo del país.

Y, lo que ha permitido que actualmente ellas ocupen posiciones de “gran relevancia” en la vida pública de México.

Seguidamente, dijo: “(Sheinbaum) primera jefa de Estado que, con gran liderazgo, asumió el mando supremo de las instituciones militares que surgieron de la Revolución para servir al pueblo de México”.

El titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; reafirmó la lealtad de las Fuerzas Armadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que a los elementos los motiva el ideal del humanismo mexicano para servir a la sociedad.

“Doctora Sheinbaum, presidenta y comandanta de las Fuerzas Armadas: en el marco de la salutación del 114 aniversario del inicio de la Revolución; las mujeres y hombres de tierra, mar y aire reafirmamos nuestra lealtad a las instituciones, a la Nación, y a usted nuestra Comandanta Suprema».

«Principal premisa que nos mueve todos los días para servirle a la sociedad en todo tipo de situaciones; ese firme ideal, ahora más que nunca, se vivifica en este nueva etapa en la que se pondera el humanismo mexicano, la honestidad, la cercanía con la gente, la libertad, la diversidad y el interés supremo del pueblo de México».

Ayuda

Finalmente entre otros aspectos, ante Sheinbaum, el general subrayó que “otro aspecto importante para coadyuvar en el bienestar de la sociedad y desarrollo nacional».

«Son los diversos trabajos que realizamos en la rehabilitación de 17 carreras federales y 181 caminos en los Estados del Sureste mexicano».

Y, «en la construcción de más de 3 mil kilómetros de vías férreas hacia el Norte del País y el tren de carga en la Península de Yucatán, sólo por citar algunos”, agregó.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también