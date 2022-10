Gálvez, Rabadán y Cuevas buscan la Jefatura de la CDMX; «No pierdan su tiempo», les dicen

Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez alzaron la mano para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las redes no lo dejaron pasar.

Regeneración, 17 de octubre del 2022. En el Partido Acción Nacional (PAN), alzaron la mano dos senadoras para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez.

Las legisladoras de oposición han sido fervientes criticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llamada 4T; señalaron sus intenciones para competir en las elecciones para suceder a Claudia Sheinbaum en el gobierno capitalino.

A través de su cuenta de Twitter la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, anunció sus intenciones.

“Voy a ser la candidata de mi partido para la Jefatura de Gobierno. ¡VAMOS A GANAR LA CDMX! Es necesario romper las redes de corrupción que imperan desde hace 25 años”, escribió.

Voy a ser la candidata de mi partido para la Jefatura de Gobierno.



¡VAMOS A GANAR LA CDMX!



Es necesario romper las redes de corrupción que imperan desde hace 25 años.



Abro🧵 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 17, 2022

Sin embargo, lo escrito por la legisladora panista generó burla entre usuarios de Twitter, quienes ironizaron por sus pretensiones políticas.

“Gracias por la decisión. Serás garantía de que gane @PartidoMorenaMx en la cdmx. Nadie tiene confianza en un político que sólo grita y no presenta argumentos…”

Gracias por la decisión. Serás garantía de que gane @PartidoMorenaMx en la cdmx. Nadie tiene confianza en un político que sólo grita y no presenta argumentos… https://t.co/fdgSpm4h7a — 3STR3SLIBR3 (@3STR3SLIBR3) October 18, 2022

Incluso usuarios de Twitter, que señalaron son afines al PAN, pidieron al presidente del partido que no permitan que López Rabadán sea la candidata.

Alguien avísele que ahí no aplican las pluris, nadie la conoce 🙏🏼 porfavor @MarkoCortes te encargo que esto sea cierto, con esta mujer se le facilitarían las cosas a morena, todo el apoyo para que la yegua sea la candidata oficial. https://t.co/Klh7c3vWlB — Josél Crumo (@JosLuisCM3) October 18, 2022

“Una mujer tan violenta como usted no puede gobernar la CDMX, solo escúchese hablar en el senado. No pierda su tiempo, la gente no votará por usted”, escribió un usuario.

Una mujer tan violenta como usted no puede gobernar la CDMX, solo escúchese hablar en el senado. No pierda su tiempo, la gente no votará por usted. https://t.co/U8nwSMNqb7 — J. Alberto (@BetoMeVa) October 18, 2022

Tampoco a Xóchitl Gálvez la quieren en redes

Mientras que Xóchitl Gálvez, respondió a través de su cuenta de Twitter al presidente, López Obrador, que la nombró como posible presidenciable por parte de la oposición.

Sin embargo, la legisladora negó que busque la silla presidencial y negó ser parte del llamado bloque conservador.

“Señor Presidente @lopezobrador_: ni conservadora ni presidenciable”, indicó Gálvez en Twitter.

Mientras que usuarios de redes sociales indicaron que la panista, “sueña” con poder ser la sucesora de Claudia Sheinbaum.

Ja ja ja Sueñas 🐀🐀🐀🐀💩💩💩🤡🤡🤡🤡 https://t.co/3y5lazs2Ha — Jorge Escalona (@JorgeEs90930496) October 14, 2022

“Tendremos malos ratos pero no malos gustos…”

Nel… Ni Maíz… Ni en drogas… Ni andando bien pedos… Tendremos malos ratos pero no malos gustos… #ParaDeMamarXochitl que hasta me dió hipo… Que la aguanten en su casa, nosotros NO. https://t.co/BkgK1h44pr pic.twitter.com/Al153LMnuG — Bernardo Moreno (@Bernar_doMor_en) October 14, 2022

Y es que, también la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se destaparon para representar a la oposición en la elección para el Gobierno de la Cuidad de México.