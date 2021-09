El ganador del Palco en el Estadio Azteca aseguró no estar interesado en el premio porque no le gustan los eventos deportivos

Luis Beltrán dijo que compró el cachito por casualidad

Regeneración, 23 de septiembre de 2021. El ganador del palco A-37 del Estadio Azteca, rifado el pasado 15 de septiembre, reveló que busca donarlo porque no es aficionado del futbol.

A través de Televisa Monterrey, el hombre que aseguró ser el propietario del cachito ganador del premio mayor, sin embargo, anunció que lo donará.

El hombre identificado como Luis Antonio Beltrán Leyva, especificó ante las cámaras que tiene la intención de donar el premio a alguna asociación de personas vulnerables.

El ganador es Luis Beltrán, un empresario de Nuevo León dedicado a la construcción, que compró el boleto del sorteo por casualidad con el fin de obtener cambio.

«Fuimos a la Carretera Nacional en agosto, en el transcurso, mi esposa se mandó a hacer un alaciado y la señora que se lo hizo no tenía cambio, entonces nos fuimos a feriar… fui con los del sorteo y compré el boleto», contó Luis.

El dueño del cachito 832442 mencionó que tras obtener el premio se le ocurrió donarlo a alguna asociación que pueda ayudar a personas y niños vulnerables.

Por lo anterior, informó que una de las razones por las que Luis Beltrán quiere donar el Palco del Estadio Azteca se debe a que no es seguidor de los eventos deportivos como el futbol.

«A mi no me gusta el futbol y dije por qué no ayudar a niños con capacidades diferentes», Afirmó el ganador.