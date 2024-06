Gerardo Fernández Noroña dice que Claudia Sheinbaum le encomendó una “tarea política” tras reunión

Gerardo Fernández Noroña aseguró que tras el encuentro con Claudia Sheinbaum, continuará apoyando al movimiento de la 4T.

RegeneraciónMx, 28 de junio de 2024. El senador electo por Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña, señaló que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le encomendó una “tarea política”.

Luego de que el actual diputado por el Partido del Trabajo (PT) dio a conocer sus diferencias con los acuerdos con Morena, la virtual presidenta sostuvo un encuentro con él.

En entrevista con Azucena Uresti, el legislador indicó que no existe ningún rencor con alguno de sus compañeros, ni tampoco se trata un tema de cargos.

“Yo digo muy claro, yo no estoy buscando un cargo, no es un problema de discusión por puestos, es un problema de que (ciertos acuerdos) no se den (…)”, indicó.