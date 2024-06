“Ahórrate tus mensajes moralinos”, dice hijo de AMLO a Loret

Pese a la flojera que da contestar a Carlos Loret, José Ramón López Beltrán y se esposa Karolyn Adams repudiaron calumnias: No somos corruptos

Regeneración, 28 de junio de 2024. Tanto José Ramón, hijo mayor de AMLO como Karolyn Adams repudiaron calumnias publicadas por Carlos Loret de Mola.

Y es que Loret escribió su columna “El futuro de los hijos del Presidente”, el hijo mayor del mandatario Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, le respondió al periodista.

A través de sus redes sociales, López Beltrán expresó que aunque le da flojera contestarle al periodista, le contestó con poquito de su tiempo a las calumnias.

Es un honor ser hijo de Obrador. Muchas gracias por la confianza. Amor con amor se paga.



¡VIVA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR!



¡VIVA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO!



¡VIVA MÉXICO!



🇲🇽. pic.twitter.com/cca9x52v1J — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) June 3, 2024

Calumnias de Loret

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas”.

Así dijo en primer lugar.

Seguidamente señaló que no hay tal conflicto de interés y que para eso trabaja.

“Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, ‘reportaje’, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio”.

Además, dijo que “No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos”.

E incluso, señaló que sigue trabajando en KEI PARTNERS.

Karolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, también publicó en sus redes sociales que los siguen calumniando por la casa que rentó en Texas.

“Sus afirmaciones carecen de pruebas, sentido, argumentos y fundamentos. ¿Dónde está la evidencia de algún contrato?”.

Asimismo, dijo que solo alquiló “una casa, sin conocer a su propietario y mucho menos su ocupación laboral”.

“Pagué renta, no viví gratis ni mucho menos me la regalaron. ¿Cómo se relaciona esto con la corrupción?”, escribió Adams en X.

La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret, pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo…



Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) June 28, 2024

Finalmente, estigmatizó a Loret y su pérdida de tiempo:

“Que quede claro de una vez por todas, siempre he trabajado y jamás he sido ventajosa ni le he robado nada a nadie”.

Y sentenció:

“Así que no pierdan tiempo tratando de encontrar algo que no existe. NO SOMOS CORRUPTOS!”.

