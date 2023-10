Goberné 25% de CDMX, la más difícil, con buenos resultados: Brugada

“Si pude lo más difícil, pues con mayor razón podemos tener la oportunidad gobernar esta hermosa Ciudad de México”, señala Clara Brugada

Regeneración, 5 de octubre de 2023. Clara Brugada descartó que AMLO o Claudia Sheinbaum influyan en la designación de candidatos a gobernar la Ciudad de México.

Cabe destacar que Brugada relató la gesta de construcción de Morena de la mano de AMLO. E incluso subrayó que es compañera de mil batallas junto con Claudia Sheinbaum.

Así, confió que los resultados de la encuesta de Morena serán fruto de las voluntad de la ciudadanía.

Brugada

Cabe destacar que Clara Brugada, es aspirante a ser coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para gobernar la Ciudad de México.

-“Soy una mujer que sabe gobernar, que he gobernado la cuarta parte de la Ciudad de México, pero además la parte más difícil, la que tiene más desafíos, mayores desigualdades y la transformamos”.

Seguidamente, aseveró, “dimos buenos resultados”.

Así, “con esa gran experiencia, si pude lo más difícil, pues con mayor razón podemos tener la oportunidad gobernar esta hermosa Ciudad de México”, aseguró en Aristegui En Vivo.

Por otra parte, Brugada explicó que su administración logró hacer una transformación en la alcaldía.

E incluso, dijo que en un año, Iztapalapa pasó del sexto lugar del medallero de la Ciudad al tercero, además bajó en 57 por ciento la incidencia delictiva.

Libertaria

Cabe destacar que Brugada abogó por una ciudad feminista, es decir, defensora de los derechos de la mujer.

Además, una ciudad que pueda proteger los derechos animales, y por supuesto, defensora del medio ambiente.

Incluso, que la CDMX sea la ciudad más científica y tecnológica del país y de América Latina.

Cabe destacar que elogió ampliamente la labor desarrollada por Claudia Sheinbaum en todos los sentidos.

Iztapalapa

-“Yo recibí Iztapalapa con una alberca pública para 2 millones de personas, en 3 años construimos 14 albercas semiolímpicas y olímpicas”, recordó Brugada.

Además “construimos una pista de hielo para jóvenes que no tenían otra alternativa y hoy practican hockey sobre hielo practican deportes sobre hielo”, recordó.

Por otra parte, aseguró que se tiene “una infraestructura deportiva que ha hecho que, en un año, pasemos del sexto lugar del medallero al tercero en la Ciudad de México”.

A nivel cultural desarrollamos un programa maravilloso, “tenemos 40 orquestas comunitarias que han cambiado la vida de jóvenes, niños, mayores que se han apasionado por un instrumento”, añadió.

Y en ese punto dijo que “Si pude lo más difícil, pues con mayor razón podemos tener la oportunidad gobernar esta hermosa Ciudad de México”.

Apoyo

Además, añadió que dejó la alcaldía con el apoyo del 75 por ciento de la población.

Y, por lo que en caso de ganar la encuesta de Morena, “seguiría trabajando para que el proyecto que Claudia Sheinbaum dejó continúe y se profundice”.

-“Claudia gobernó la Ciudad de México mientras yo gobernaba Iztapalapa y de la mano, las dos, transformamos Iztapalapa”.

Así que hoy puede ser una fórmula también muy buena, “Claudia en el país y Clara en la Ciudad”, señaló.

Aclara Cuevas

A pregunta expresa de Aristegui, sobre Sandra Cuevas, Brugada señaló:

-“Alguien me hizo llegar o me acercó una comunicación enviada por Sandra Cuevas, con todo respeto le contesté, también vía Twitter, que yo ya no era justamente alcaldesa de Iztapalapa”, aseveró.

Cabe destacar que Brugada explicó que la Central de Abastos, pese a que está ubicada en Iztapalapa, no es dirigida por la alcaldía, ya que es administrada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Central

-“Yo le dije que si ella quería conocer, platicar, desarrollar cualquier actividad en Iztapalapa, pues tiene derecho, como cualquier otra persona”.

Y es que “ella dijo que quería conocer y le dijimos ‘bienvenida a que conozcas cómo se transforma el espacio público bienvenido a esta zona de la ciudad’”.

Finalmente, Brugada recordó que Sandra Cuevas pudo visitar distintos lugares de Iztapalapa sin problemas.

Además recordó que en la demarcación hubo campañas electorales durante su gestión y los candidatos fueron tratados con respeto.