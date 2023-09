Guardia Nacional llega a Chicomuselo, claman atender denuncias

Aplauden Guardia Nacional en Chicomuselo, Chiapas; pero no hay autoridad que atienda. Bloqueos, secuestrados 20 mototaxistas, tortura a desplazados

Regeneración, 27 de septiembre de 2023. La Guardia Nacional llegó a Chicomuselo y se concentró en su cuartel. Pobladores denuncian desalojos, torturas y secuestros; así como despojo de casas y propiedades.

Y es que en redes sociales un grupo de pobladores de Chicomuselo en Chiapas aplaudieron la entrada de la Guardia Nacional al municipio.

Sin embargo claman por su vida y propiedades, así como por desaparecidos y asesinados ya que no hay autoridad que los atienda.

Así, a la entrada de los efectivos de la Guardia Nacional decenas de afectados los esperan para externar sus denuncias y preocupaciones.

Señalaron que con anterioridad han denunciado desalojos, agresiones, torturas y secuestros: Ninguna autoridad atiende las denuncias.

Temen que la Guardia Nacional se pase de largo sin que se solucionen las graves denuncias que se presentan.

Tortura

-“Hoy los del grupo MAÍZ, ligado CJNG agarró a un miembro de los 68 familias desplazadas, de 65 años, de nombre Adolfo a quién torturaron y tomaron como rehén”.

Esto, como escarmiento para que los desplazados no presenten denuncias por los despojos.

-“Es un aviso para que el pueblo no haga sus denuncias”, señalan los denunciantes con lágrimas.

Cabe destacar que se trata de 68 familias que fueron expulsadas con violencia de sus hogares.

-“Son hondureños, se pasean con el rostro cubierto, están con armas“. Además señalan que dichas personas armadas obligan a los taxis, mototaxis y choferes de los Urban para hacer bloqueos.

-“Desde las 9 o 10 de la mañana están bloqueadas las salidas para Siltepec, Comalapa, Concordia”.

Bloqueo

-“Los armados detienen a todo poblador que quiere salir, sean volteos, camionetas”.

Y es que narran que en el municipio de Chicomuselo había unos 70 mototaxis, los cuales fueron amenazados por el grupo delictivo.

Asimismo narran que les dijeron a los 70 mototaxis “o te quedas con nosotros en la organización o te vas del municipio” y “tu casa se va a quedar para los de MAIZ, ligados al CJNG”.

Seguidamente narran que bajo estas amenazas de los 70 mototaxis, unos 37 que adhirieron al grupo MAIZ.

Sin embargo, denuncian que actualmente otros 20 mototaxis junto con choferes se encuentran retenidos en el Barrio de Cuna de Villa, hasta el dia de hoy.

Esto porque “los dueños de los mototaxis no han querido entrar con los delincuentes”.

Los choferes secuestrados “están muy golpeados”, añadieron.

Mercado

Por otra parte narran el desalojo del mercado:

-“El mercado formado desde 1968, se llama San Juan; ahí los locatarios han recibido amenazas porque no quieren ser parte de la delincuencia, no quiero secuestrar, no quiero matar”.

Por ello, sin piedad los desalojaron e incluso dicen que en el momento de los hechos “había dos camionetas de la Guardia Nacional sin que intervinieran”.

Y es que “la gente sacó sus cosas porque no quiere ser parte de la delincuencia”, reiteran.

Acusan

Asimismo, denuncian que “una señora de nombre Candelaria Gordillo “es la que pasa a amenazar a los locatarios para que se sumen al crimen organizado”.

-“Si no se suman a los criminales les notifica que se salgan del municipio”. Esta señora anda con un grupo de armados, precisan.

Seguidamente añaden que los de MAIZ, hacen reuniones por la noche y obligan a pobladores a asistir a dichas reuniones para mantener los bloqueos al municipio.

Por otra parte narran que una publicación de nombre “La más invasora”, transmitió una supuesta marcha por la Paz, que ya no había alimentos.

Sin embargo, denunciaron que la movilización fue en realidad de los cárteles “ahí se ve que es la señora Candelaria que va adelante”.

E incluso dicen que en la movilización “No marcharon civiles, sino solo transportistas obligados”.

-“Incluso han puesto cámaras de vigilancia monitoreadas por el crimen organizado“.

Nadie los atiende

Por otra parte, destacan que ni hay autoridad que atienda las denuncias.

-“Cuando la gente desplazada quiso ir con el Presidente Municipal, Jorge Martín Sepúlveda Morales y el delegado de Gobierno de Chiapas no los atendieron”.

Y agregan:

-“Apenas por el lunes por la noche el MAIZ quiere desplazar a la gente de otro predio que se llama 18 de mayo que fueron comprados durante el gobierno de Juan Sabines”.

Seguidamente, denuncian que no hay clases en ninguna escuela del municipio de Chicomuselo.

-“Llego un carro de verduras, pero solo se vendieron para la gente de MAIZ”, el pueblo no tiene comida, están aterrorizados.

Armados

Por otra parte, detallan que los delincuentes “son grupos de gentes altas, armadas y con el rostro cubierto”.

-“Nuestra esperanza es que la Guardia Nacional atendiera a la ciudadanía pero nada. Somos gente pobre que no tenemos nada y nadie nos atiende”.

Mucha gente ha desaparecido, “antes había OPEZ-MST, OCEZ, el Barzón, que quisieron hacer un bloque e hicieron una marcha en los días de enero”.

Sin embargo, “pero antes de hacer esa marcha lo secuestraron Isabel Encinos Trigueros y le dieron tres balazos en la pierna derecha, y tuvieron que amputársela”.

E incluso escribieron con clavos en la espalda del dirigente: “Sigue el siguiente el líder”, como amenaza a quienes se movilicen.

-“Chicomuselo se ha distinguido por ser de organizaciones sociales, pero no son como del MAIZ. Ahorita todos los líderes tienen miedo, no hay comida, no hay comercio, no hay libertad ni seguridad”.

La gente que transportan las Urban, los bajan, quitan celulares, interrogan con quienes se comunican y por qué.

“A veces las redes sociales no cuentan las cosas como son”, porque no entran a Chicomuselo y Comalapa.

Asimismo añaden: “Hay mucho que decir, por todos los que perdieron la vida, por todos los desaparecidos”.

Del predio Tulipanes “fueron desalojadas 68 familias muy pobres que no tienen a donde ir, y todavía esa señora Candelaria Gordillo se paseaba por cada una de las vivienda diciéndoles:

– “Fuera, fuera, ya no tienen tiempo”.

E incluso: Son gente de Honduras los que hacen los desalojos y “están armados, con armas largas porque de lejos se ve que lo llevan”, señalan.

Cerrado

-“Mas que nada los bloqueos, por más que uno suplique por enfermos o se vaya a Frontera Comalapa y no los dejan ingresar. Nunca se sabe el motivo de los bloqueos”.

E incluso precisan que “ahora están poniendo plumas de fierro o con cadenas y a la hora que quieren cierran el pueblo a su antojo”.

Realizan “recorridos, ellos están en la salida de Chicomuselo con navajas, cuchillos y ellos mismos quitan los polarizados de los carros”.

Por ello los denunciantes piden: “Que nos escuchen, que hagan algo por nosotros, presidente municipal no hace nada, el gobernador no hace nada, nadie hace nada por nosotros”.

-“Estamos sin comida, con miedo, todas las puertas están cerradas”.

Frontera

Entre otras denuncias y quejas señalan:

“En Frontera Comalapa a muchos les quemaron los locales. En Chicomuselo no creíamos que esto nos fuera a pasar. Somos víctimas de la delincuencia en este momento”.

Y claman:

-“Que nos volteen a ver, que nos auxilien. Que la Guardia Nacional nos escuche, que nos proteja, no queremos salir de nuestro pueblito”, dicen entre lágrimas y sollozos.