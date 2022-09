Guillermo Sheridan, el ”sultán” sicario de la pluma que cobra en tres instituciones

Guillermo Sheridan se ha convertido en un hombre de las letras, amigo de los Krauze, que persigue a los enemigos de su patrón.

RegeneraciónMx (especial).-Un hombre señalado por el presidente Andrés Manuel López de ser parte de los intelectuales orgánicos es Guillermo Sheridan, quien por mucho tiempo ha vivido de otros y cobra en diferentes centros enfocados en la cultura.

En RegeneraciónMx, nuestro excolaborador, Ricardo Sevilla, publicó una serie de datos sobre lo que Sheridan ha destruido con su actuar en materia de cultura y como se ha beneficiado de sus jefes, principalmente Enrique Krauze.

Pero, ¿cómo es que lo logró? Esto es lo qué tienes que saber.

En los últimos cinco años, de 2016 a 2020, de acuerdo al Reporte de Donatarias Autorizadas emitido por la SHCP, la fundación encabezada por Guillermo Sheridan recibió de parte del Gobierno Federal, 12 millones 464 mil 559 pesos.

En 2016 recibió 2 millones 939 mil 758 pesos; en 2017 tres millones 259 mil 433 pesos; en 2018 obtuvo 2 millones 366 mil 709 pesos. En 2019 recibió 2 millones 432 mil 851 pesos; y en 2020 recibió 1 millón 465 mil 808 pesos.

“Guillermo Sheridan es un porro disfrazado de académico. Y por increíble que parezca, este sicario de la pluma cobra, al menos, en tres instituciones: la UNAM, el Conacyt, la Academia Mexicana de la Lengua. Por si fuera poco, ha logrado vivir como un pequeño sultán, sangrando fideicomisos. Y lo único que ha tenido que hacer es servir a su jefe, Enrique Krauze. Cuando el dueño de Letras Libres ordena perseguir a alguno de sus enemigos, Sheridan es el primero en salir detrás de los adversarios de su patrón”, asegura una fuente que trabajó en el Centro de Estudios Literarios, bajo las órdenes de este escritor de 71 años.

La Fundación Casa del Poeta, I.A.P, recibe financiamiento a través de donativos y cuotas de recuperación. Aunque el rostro visible de esta organización es María del Carmen Férez Kuri, el responsable de todas las operaciones y quien decide el destino de los recursos económicos que entran y salen de la fundación es, de acuerdo con el testimonio varias personas que trabajan en aquel recinto cultural, el propio Guillermo Sheridan.

De esta manera, el columnista de El Universal ha podido obtener recursos públicos millonarios para “preservar el legado de López Velarde”. Es importante resaltar que, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la I.A.P presidida por el académico de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua ha recibido jugosos donativos por parte del Gobierno Federal y el Gobierno de la CDMX.

“No es gratuito que este cabrón insulte tanto a López Obrador y a su esposa ⎼agrega una de las fuentes consultadas por RegeneraciónMx. A Bilito, como le gusta que lo llamen, le enchina la piel codearse con el pueblo bueno. Y AMLO es, ante todo, un personaje que siempre ha estado vinculadísimo al pueblo. Chéridan, por otro lado, aunque nunca pasará de ser un maletero de Krauze, se siente inteligentísimo y, en cierta medida, hasta una reencarnación de Octavio Paz, otro autor a quien ha explotado sabroso para poder vivir, como lo que es: una sanguijuela pegada al cadáver de Paz”.

EL ODIO DE SHERIDAN A LA 4T, EL CONACYT Y LOS PAGOS QUE RECIBE DE QUIÉN CRITICA

Guillermo Sheridan es un hombre que utiliza los espacios que le den no solo para despotricar contra el presidente AMLO, sino que también lo utiliza para golpetear a las instituciones de las cuales no está de acuerdo pero cobra para ellas.

Pese a las duras críticas que, desde las páginas de Letras Libres y El Universal, ha lanzado Guillermo Sheridan contra el Conacyt y, en especial, a su actual directora, María Elena Álvarez-Buylla, RegeneraciónMx comprobó que la hermana del investigador adscrito al Centro de Estudios Literarios, perteneciente al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, tiene un cargo directivo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cecilia Sheridan Prieto es coordinadora de la maestría en Antropología Social en el CIESAS Noreste.

De acuerdo con informes emitidos por el CIESAS, desde hace 41 años, María Cecilia Sheridan Prieto está adscrita al Sistema de Centros Públicos de Investigación y, actualmente, tiene una plaza de profesora-investigadora (Titular C) en dicho centro de investigaciones.

Testimonios de personas que, en diferentes épocas, han trabajado con la hermana del presidente de la Fundación Casa del Poeta, I.A.P, sostienen que “a Cecilia no le importa la gente. Imagínate, un día la vimos llegar a las instalaciones del bordo de un auto BMW. No nos extrañó porque sabemos que gana muy buen sueldo. Lo que sí se nos hizo bastante raro fue que hubiera comprado el carro justo unos días después de que López Obrador asumiera la presidencia de México. Alguien de la oficina no pudo resistir la tentación de preguntarle a bocajarro: ¡Mírela, Ceci, ya la vimos, anda usted descalza! ¡Cómo sufre! La broma no le cayó nada bien, y con esa mirada medio desquiciada que tiene, respondió: ¡Y qué quieren! Antes de que el miserable dictador que ha llegado a la presidencia convierta este país en Venezuela, decidí darme un pequeño lujito, dijo, con esa sonrisa torva que la hace idéntica a su hermano”.

“Es absolutamente hipócrita que Guillermo Sheridan, que es presidente del patronato de la Fundación Casa del Poeta, vive de los fideicomisos, cobra en la UNAM, en la Academia Mexicana de la Lengua y lleva de la mano a todas partes a su hermana, hasta a la FIL de Guadalajara, se atreva a hablar de corrupción del Conacyt. ¡Por favor! Si él y su hermana son unos parásitos y han vivido como han querido del erario público”, resalta una fuente, quien, por lo demás, es compañero del columnista de El Universal en la AML y que, en la última parte de este reportaje hablará sobre cómo opera, desde hace décadas, el sistema de becas y premios que encabeza el grupo Letras Libres.

No cabe duda que este personaje es una ficha y solo queda exhibirlo para que sus mensajes de odio y mentiras sean conocidas.

Si quieres conocer más, te compartimos estos especiales que sin duda desenmascaran el actuar de este cercano a Enrique Krauze.