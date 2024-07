Habrá Mañanera con agradecido homenaje a paisanos migrantes: AMLO

Antes de irnos les vamos a hacer un programita que les va a gustar. “Son héroes y heroínas, y sinceramente les queremos mucho”, expresó AMLO

Regeneración, 17 de julio de 2024. AMLO adelantó que antes de terminar su mandato rendirá un homenaje a connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

Y mismos, a quienes los considera héroes y heroínas por apoyar a sus familiares en México y contribuir al desarrollo del país.

AMLO y migrantes

“No va a haber entrevista, pero un homenaje que nosotros les ofrecemos a nuestros paisanos migrantes, dedicamos una mañanera a ellos, (…) que lo pueden ver”.

Además completó:

“Un día se lo dedicamos a ellos agradeciendo por todo lo que han hecho por México y siguen haciendo y les vamos a hacer un programita que les va a gustar”.

Y, precisó el presidente: “Nos ponemos de acuerdo antes de irnos, a ellos que son héroes y heroínas, y sinceramente los queremos mucho”.

En conferencia matutina indicó que la dedicatoria se realizará en ese mismo espacio.

Asimismo, señaló que la reforma propuesta por el Ejecutivo en materia electoral garantizará a mexicanas y mexicanos en el extranjero facilidades para votar.

Al tiempo que subrayó que los actuales obstáculos, dijo, son de índole política.

“No es un asunto técnico, logístico; es un asunto político. No quieren, no quieren los conservadores, así generalizo, para que no sea nada más el INE. No”.

Esto es: “No quieren porque saben que no ganan en el extranjero y no ganan en Estados Unidos. (…) Los migrantes apoyan nuestro movimiento de transformación, entonces esto lo saben”, afirmó AMLO.

Cabe destacar que AMLO indicó que se trata de una asignatura pendiente.

Y, por lo que “hay que continuar luchando para que nuestros paisanos puedan votar, tengan ese derecho garantizado, eso va en la nueva reforma electoral y hay que seguir insistiendo”.

Finalmente, AMLO en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional recordó que el paquete de 20 reformas a la Constitución, enviadas al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero, busca ajustar el marco legal a la nueva realidad de México.

