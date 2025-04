Medir e inventario de emisiones; prevención dialogada: Sheinbaum

Estudios integrales en acciones anticontaminantes. Reforzados monitoreos en Valle de México. Inventario en conurbados Monterrey y Guadalajara: Sheinbaum

Regeneración, 3 de abril de 2025. Con relación a la contaminación de megalópolis de México, la presidenta Sheinbaum subrayó la evidencia científica como base para tomar medidas preventivas y de mitigación.

Cabe destacar que se trata tanto de estudios de identificación de entre muchos contaminantes, su correspondiente inventario de emisiones.

Al tiempo que en lo político eso significa, dijo la presidenta por ejemplo, no en todos los casos se requiere el Hoy no circula, afectando injustificadamente a la ciudadanía.

Incluso dijo que se trata de acciones preventivas, esto es lograr que los emisores contaminantes se reduzcan, no precisamente que se vayan las industrias.

Sheinbaum

Y es que la prensa preguntó en la Mañanera del Pueblo sobre la contingencia ambiental en CDMX, las tolvaneras en Nuevo León, la refinería de Cadereyta y Zinc Nacional.

Ante la pregunta la presidenta dijo que se trabaja entre la UNAM y la Semarnat para medir e inventariar emisiones de contaminantes.

Lo anterior en referencia a las zona metropolitanas Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

«Una, se tiene que medir los contaminantes. En la Ciudad de México hay una red de monitoreo muy especializada, que ahora que fui jefa de gobierno todavía invertimos para que fuera mejor».

Esto, «porque hay muchos tipos de contaminantes», dijo.

Entonces, lo que tenemos «que saber es qué tipos de contaminantes hay en cada lugar y qué provocan que haya esos contaminantes en la atmósfera de ese lugar».

«Se está todavía fortaleciendo ese estudio para tomar algunas medidas adicionales en coordinación con la jefa de gobierno, la gobernadora del Estado de México y también el gobernador de Hidalgo«.

«…,; porque ya la zona metropolitana del Valle de México, antes, solo incluía Tizayuca como municipio y ahora, ya incluye más municipios».

Entonces ese es un estudio, «el otro es en la zona metropolitana de Guadalajara y el otro en Monterrey», enumeró.

Entonces una parte es medir qué contaminantes hay, por ejemplo, los que «se emiten directamente, como el monóxido de carbono, del escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas».

Seguidamente citó sustancias que al emitirse se combinan en la atmósfera y producen otros contaminantes, como el ozono, que viene de los óxidos de nitrógeno.

O, de los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátiles.

Monterrey: Sheinbaum

«En Monterrey la red de monitoreo que tienen es muy antigua; entonces, lo que se está diseñando con la UNAM es cómo instalar esa red de monitoreo para saber qué contaminantes hay».

Al tiempo que explicó:

«¿Por qué es importante eso? Porque si hay contaminación por polvo, pues muy distinta la medida que debes tomar, que si es contaminación por ozono, que viene de coches o viene de las fábricas, de sus contaminantes primarios».

Y la otra acción, indicó la presidenta es el “inventario de emisiones”: quién contamina y cuánto contamina.

«Hasta que no terminen bien esos estudios no se van a tomar medidas; mientras tanto, obviamente, se está haciendo la inspección en refinería, en industrias, todo lo que normalmente se hace».

«No van a llevar mucho tiempo tampoco, queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen realmente den resultados».

Hay quien dice, por ejemplo: “En Monterrey hay que poner el Hoy no Circula”. Pues a lo mejor no sirve poner el hoy no circula en Monterrey y afectas a las personas».

Entonces, por «eso es muy importante el estudio científico y a partir de ahí, tomar las medidas».

Culpas

En La Mañanera le preguntaron a Sheinbaum por más de 200 llamadas a Protección Civil por olor a gas, culpando a la Refinería de Cadereyta.

«No necesariamente. Hay muchísimas industrias en la zona metropolitana de Monterrey, muchísimas; y por eso es importante saber de dónde viene esa contaminación».

Así acotó y recordó su visita a Monterrey, al evento de la Caintra, donde el día anterior hubo un episodio donde la visibilidad era muy corta.

«…,pero fue principalmente polvos, porque hubo una… un aire muy fuerte, viento muy fuerte y levantó mucho polvo».

Entonces, por eso «para beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, hay que saber quién contamina, cómo se contamina, para poder tomar las medidas adecuadas».

Inspecciones

Sobre si el gobierno de Nuevo León pretende acceder a inspeccionar también la Refinería recordó que la Ley de Equilibrio Ecológico determina qué industrias son inspeccionadas por el estado o Federación.

Obviamente, «si hay contaminación por industrias, no necesariamente tienen que irse la industria de ahí, hay mecanismos que disminuyen las emisiones».

Entonces, subrayó, «se mantiene el empleo y al mismo tiempo, mejoras ambientales». Como la modernización de la industria o dicha refinería, coincidió Sheinbaum con la prensa.

Con respecto a la CDMX, la presidenta contestó que

«… en la época de calor, la época del inicio de la primavera, normalmente hay estas contingencias ambientales».

Que, por cierto, «hay más contingencias ahora que antes, porque el límite para declarar la contingencia es más bajo, para proteger más la salud; entonces. han ido bajando los límites de contingencia».

En esta época se combinan muchas cosas, comentó.

Citó las altas temperaturas provocan más ozono, pero la química atmosférica de la Ciudad es muy complicada.

«…, a lo mejor disminuyes los vehículos y de todas maneras no bajas el ozono porque viene por otras fuentes».

Y algo que impacta mucho en esta época son las quemas agrícolas y los incendios forestales, que provocan distintos contaminantes.

Es decir, «que es una medida distinta la que hay que tomar que no necesariamente tiene que ver con los vehículos», puntualizó en respuesta.

