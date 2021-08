López Obrador señaló que no se cuenta con el apoyo del gobierno de Guanajuato para luchar contra la violencia.

Regeneración, 30 de agosto del 2021. Durante su conferencia matutina de este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reprochó al gobierno de Guanajuato de no colaborar para combatir la violencia.

El mandatario aprovechó la oportunidad de retomar el tema luego de que se le cuestionó sobre la presa El Zapotillo.

“Para disminuir la violencia no contamos con el apoyo del gobierno de Guanajuato”, indicó López Obrador.

Asimismo, el mandatario precisó que no sólo no actúa el gobierno del estado, sino en particular la Fiscalía. Indicó que la inseguridad es un tema que ya tiene mucho tiempo y que se ha acrecentado durante los últimos años.

“Y es muy que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”, dijo el presidente.

López Obrador señaló que el fin de semana Guanajuato tuvo el 15% de los homicidios que se registraron en el país.

Y es que, el pasado 26 de julio el presidente señaló que era necesaria la remoción del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre.

El fiscal es cuestionado por mantenerse en el cargo por 12 años y aún le restan 7, pese a que las cifras de inseguridad se han incrementado.

El gobernador de Guanajuato de gira por Europa

Mientras la situación de inseguridad continúa en el estado, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, se encuentra de gira por Europa.

De acuerdo a la información oficial se busca consolidar inversiones para el estado, como la de Nestlé por más de 160 millones de dólares. Entre los países que visitará está Italia, Francia, Austria y Alemania.

El 15 de julio del 2020 el gobernador, Diego Sinhue, aceptó frente al presidente que había sido un “error” no asistir a las reuniones de seguridad.

“Yo mencioné incluso en una entrevista que no asistía a las mesas de seguridad y que ni asistiría. Hoy, bueno desde el 5 de julio, cambié mi postura”, indicó el panista.