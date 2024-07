¿Hay o no lavado de dinero en Latinus?; esto dijo Claudia Sheinbaum sobre lo revelado por la UIF

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la investigación de la UIF en contra de Latinus, “no es un asunto político”.

RegeneraciónMx, 3 de julio de 2024. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el medio de comunicación Latinus.

Y es que, el titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló durante la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que la investigación es en contra del medio de comunicación.

Negando que se estuviera realizando una investigación en contra del periodista, Carlos Loret de Mola, como se señaló previamente.

“No es un asunto político, es un asunto sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas… No tiene nada que ver con un asunto político, si no hubiera estos malos manejos pues no habría nada de problema”.