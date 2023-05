Héctor Parra: Condenado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores

Tras un largo juicio, el actor Héctor Parra fue sentenciado por el delito de corrupción de Menores agravada cometido en contra de su hija Alexa Parra Hoffman.

Regeneración Mx, 26 mayo 2023. A través de un comunicado de Olivia Rubio, abogada que encabezó la defensa de Alexa Hoffman, se dio a conocer que el actor y compositor español, Héctor Parra, recibió una sentencia de 10 años y 6 meses de prisión por el delito de Corrupción de Menores.

La sentencia llega a casi dos años del encarcelamiento del actor, el pasado 15 de junio del 2021, cuando su hija menor, Alexa Parra, inició las denuncias penales en su contra por abuso sexual.

Cabe recordar que, a mediados de mayo, Héctor Parra fue absuelto de los siete cargos de abuso sexual cometidos en contra de Alexa, sin embargo, la joven explicó junto con su abogada que esto solo fue un recurso penal para poder englobar estos delitos en uno más grave: Corrupción de menores.

Tras la terminación del Juicio, la abogada que lidera la defensa de Héctor Parra señaló que el actor se encontraba tranquilo luego de escuchar la sentencia y que no descansarían hasta agotar las instancias disponibles para demostrar su inocencia.

“Está tranquilo, me dijo que hablara con todos ustedes, que le agradeciera a la gente que sigue creyendo en su inocencia, que sepan, que no están equivocados; respeta esta resolución, pero no está conforme”, declaró Samira Ávila.