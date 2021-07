Regeneración 14 julio 2021. El actor Héctor Parra tuvo una llamada telefónica desde el Reclusorio Oriente con su hija Daniela.

También aprovechó para enviar un mensaje a la opinión pública y aseguró que saldrá avante y triunfante de la acusación de su otra hija, Alexa, sobre el presunto abuso sexual.

Durante una entrevista en el programa matutino Venga la Alegría, Daniela contó que su papá le dijo, “no voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy. Nosotros sabemos lo que somos, lo que vivimos y de aquí para arriba”.