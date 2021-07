Regeneración, 10 de julio de 2021. Un nuevo caso de indignación que se tiene que dar a conocer ocurrió en el estado de Coahuila, Lilia Mosquera, una mujer que sin ningún pago se dedica a impulsar el mensaje de la transformación del país sufrió un terrible ataque, quemaron su Datsun modelo 1975 tapizado de imágenes de AMLO y la 4T.

El medio de información El Siglo de Torreón informó que Lilia usa este automóvil como único medio de transporte y ahora solo es chatarra gracias a que alguien o algunos decidieron quemarlo.

Este acto cobarde e intolerante esta dando de qué hablar e inclusive los vecinos, señala el medio, han alzado la voz ya que los hechos ocurrieron la madrugada del viernes en la casa de Lilia Mosquera.

El vehículo se hizo viral en la zona gracias a que en toda la unidad se podían ver mensajes, fotos del presidente AMLO y artículos alusivos a la 4T. En su nueva meta, Lilia usaba este auto para ahora promover la consulta ciudadana para buscar juicio a los expresidentes.

El Siglo de Torreón señala que Lilia Mosquera Ruiz, es médico cirujano egresada de la UJED de Gómez Palacio, no es funcionaria pública, ni forma parte del gobierno pero ella tiene más de 20 años como seguidora de Andrés Manuel López Obrador y actualmente es activista política y brigadista voluntaria a nivel nacional además de promotora de la Cuarta Transformación, lo que fue suficiente para promover un crimen de odio en su contra.

«Yo compré mi carrito de segunda mano en el 2000, desde entonces había sido mi carrito fiel, es el carro amlover. Tuve un negocito en Matamoros, Coahuila del 2004 al 2015 y por eso yo iba mucho para allá. La primera vez que arregle mi carrito fue en Matamoros en el 2005 más o menos con pintura y luego ya años más tarde lo arregle con las siglas de Morena con la fotografía de Andrés Manuel López Obrador después de eso ya en el 2018 cuando gana la presidencia lo vuelvo a arreglar porque yo quería que se viera que orgullosamente y de corazón yo siempre he sido seguidora de Andrés Manuel», señala la mujer en entrevista a El Siglo de Torreón.

«Fue aproximadamente a las 12 de la madrugada de este 9 de julio cuando me lo quemaron. Yo llegué a mi casa me estacioné afuera del domicilio, en la acera izquierda y después de que en el día estuvimos perifoneando me quedé dormida, luego los vecinos estuvieron tocando la puerta y era como la 1 de la mañana cuando salgo y veo vecinos, policías e incluso ya habían movido ya mi carro hasta la esquina», dijo.

ASÍ ERA EL DATSUN DE LA 4T

ASÍ QUEDÓ DESPUÉS DEL INCENDIO

Lilia destacó que este atentado a su liberta de expresión no impedirá en buscar bién dijo que seguirá promoviendo que la gente salga a votar el primero de agosto a favor de de que se retire el fuero a ciertos actores políticos y se de justicia a los crímenes del pasado.

Desde la redacción de RegeneraciónMx alzamos la voz para que actos como estos no permeen en la sociedad y se respete la libertad de expresión.