Regeneración 21 octubre 2021. El cantante Lalo Mora vuelve a estar en la polémica porque en su página de Facebook se publicó una imagen con un listón rosa representando la lucha contra el cáncer de mama.

Sin embargo, luego de que Lalo Mora cambiara su foto de perfil con este mensaje, usuarios en redes sociales le recordaron los videos en los que manosea a mujeres.

Ante dicha situación, su hija Flor Mora publicó un comunicado en la cuenta de Facebook de su papa y aclaró que ella maneja las redes sociales del cantante.

Señaló que la foto que subió no lo hizo con malas intenciones sino para crear conciencia en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

También aclaró que la página siempre la ha manejado ella no su esposo como sus hermanos creyeron.

“Mis Hermanos afirman que fue mi esposo, pero no, fui yo y no fue con afán de ofender a nadie es como para hacer conciencia de que se hagan su prueba donde verifique que no tienen cáncer”, publicó.