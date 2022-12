Holanda reconoce la vergüenza de la esclavitud, España no quiere

Consternación, horror, verguenza de la esclavitud reconoce Holanda. Saldrá a la luz todas las historia de la esclavitud y sus efectos hasta nuestros días

Regeneración, 21 de diciembre de 2022. El primer Ministro de Holanda, Mark Rutte pidió disculpar por el el papel de los Países Bajos en la historia de la esclavitud

Y es que el 19 de diciembre, Rutte lanzó una declaración desde los Archivos Nacionales de La Haya.

Se trata de una sentida y tajante declaración de disculpa a las personas esclavizadas, sus familiares y descendientes hasta la fecha.

En ese sentido no deja de ser llamativo que en cambio España no sea capaz de responderle una carta al presidente AMLO sobre la conquista.

Así, el primer ministro ofreció disculpas en presencia de representantes de organizaciones que han presionado para que se reconozcan los efectos de la esclavitud.

Holanda

Y es que se trata del texto íntegro donde se anuncia que las disculpas se repetirán en territorios de ultramar sujetos a la esclavitud.

Asimismo se reconocen y se darán a conocer todos los horrores de la esclavitud.

Sin embargo, también se reconoce que no es solo una disculpa, se debe conocer la verdad, incluyendo los efectos actuales de esa esclavitud.

Y es que eso incluye atender la pobreza así como la marginación, pasando por rehabilitar a los cimarrones y rebeldes.

Discurso

Buenas tardes, damas y caballeros, Y para cualquiera que escuche o mire en una zona horaria diferente:

Bun morgu, Bon dia, Buenos días,

Aquí en los Archivos Nacionales, la historia nos habla a través de millones de documentos.

Y aunque no podemos escuchar las voces no escritas del pasado, la historia que emerge de todos esos documentos no siempre es bonita.

A menudo es feo, doloroso e incluso francamente vergonzoso.

Este es ciertamente el caso del papel de los Países Bajos en la historia de la esclavitud.

Nosotros, que vivimos en el mundo de hoy, debemos reconocer los males de la esclavitud en los términos más claros posibles y condenarla como un crimen contra la humanidad.

Como un sistema criminal que causó un número incalculable de personas un sufrimiento indecible.

Sufrimiento que continúa en la vida de las personas hoy.

Y nosotros, en los Países Bajos, debemos hacer frente a nuestra parte en esa historia.

Historia

Por lo tanto, es bueno que estemos reunidos aquí hoy en los Archivos Nacionales. Este es el hogar de nuestra memoria nacional.

Así que este es el lugar para examinar nuestra conciencia nacional. Aquí, no puedes evitar los hechos históricos.

Para 1814, más de 600,000 mujeres, hombres y niños africanos esclavizados habían sido enviados al continente americano, en condiciones deplorables, por comerciantes de esclavos holandeses.

La mayoría fueron llevados a Surinam, pero otros fueron enviados a Curazao, San Eustaquio y otros lugares.

Fueron arrancados de sus familias y despojados de su humanidad. Fueron transportados – y tratados – como ganado.

A menudo bajo la autoridad gubernamental de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales.

En Asia, entre 660.000 y más de un millón de personas, ni siquiera sabemos exactamente cuántas, fueron comercializadas dentro de las áreas bajo la autoridad de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

Los números son inimaginables. El sufrimiento humano detrás de ellos, aún más inimaginable.

Se han transmitido innumerables historias y se han dado testimonios de testigos, lo que demuestra que no había límite para la crueldad arbitraria del sistema esclavista.

Y, por lo tanto, no hay límite para la injusticia y el puro terror.

Libro

Basta con abrir el libro de Anton de Kom, Nosotros los esclavos de Surinam, para leer sobre el trato y el castigo más horribles.

Leemos sobre personas que fueron azotadas y torturadas hasta la muerte.

De personas cuyas extremidades fueron cortadas o cuyas caras fueron marcadas con hierros calientes.

El destino de cada persona es más espantoso que el anterior.

Injusticia tras injusticia con cada vuelta de página.

Y así como Anton de Kom describió los horrores de Surinam, otros horrores se desarrollaron en otros lugares, bajo la misma autoridad gubernamental holandesa.

Podemos leer sobre ello. Podemos saberlo. Y aún así, el terrible destino de las personas que fueron esclavizadas es apenas concebible.

Archivos

Así que consideremos los hechos concretos contenidos en los archivos.

Tomemos, por ejemplo, el enorme sistema administrativo establecido en la época en que se abolió la esclavitud, en 1863.

Todavía podemos estudiar esos registros aquí hoy. Página tras página enumera los nombres, y algunos otros detalles personales, de las personas esclavizadas, registradas por plantación y propietario.

Los registros son secos y concisos, profesionales y sistemáticos, lo que los hace aún más impactantes.

Porque subrayan lo absurdo de un sistema en el que un ser humano hace un ser mercancía de otro.

Un sistema tan inhumano e injusto, que en 1863 no eran las personas esclavizadas las que recibían una compensación financiera del Estado, sino los dueños de esclavos.

Y, sin embargo, podría ser aún más cruel, incluso más injusto, porque todos los que nominalmente obtuvieron su libertad en Surinam en 1863 se vieron obligados a seguir trabajando bajo la supervisión del Estado durante otros 10 años.

Para muchos esto significó otros 10 años de vivir una vida no libre, una vida de subyugación. Hasta 1873. Que es hace 150 años el próximo año.

Todos

Esa historia nos concierne a todos. Una historia compleja, en la que diferentes años y diferentes eventos tienen significado en diferentes lugares.

No sólo 1863 y 1873. Pero 1860 también, por ejemplo, el año en que la esclavitud en las Indias Orientales Neerlandesas fue abolida formalmente.

1814, cuando los Países Bajos abolieron su comercio transatlántico de esclavos. 1848, el fin de facto de la esclavitud en St Maarten.

O 1795, cuando Tula lideró una revuelta en Curazao que todavía se conmemora cada año. Tantos momentos, tantas historias, tanta historia.

En los últimos años, esa historia ha ganado más atención, en exposiciones, publicaciones y en el debate público.

Social

La conciencia social está creciendo. Y eso está llevando a un cambio en la forma en que pensamos.

Esto es bueno, apropiado y necesario, porque el silencio ha durado demasiado.

He experimentado ese cambio en el pensamiento personal, quiero ser abierto al respecto.

Durante mucho tiempo pensé que no podíamos asumir fácilmente una responsabilidad significativa por algo que sucedió hace tanto tiempo.

Algo que ninguno de nosotros experimentó de primera mano.

Durante mucho tiempo pensé que el papel de los Países Bajos en la esclavitud era cosa del pasado, algo que habíamos dejado atrás.

Pero me equivoqué.

Siglos de opresión y explotación todavía tienen un efecto hasta el día de hoy. En estereotipos racistas.

En patrones discriminatorios de exclusión.

En la desigualdad social. Y para romper esos patrones, también tenemos que enfrentar el pasado, abierta y honestamente.

Pasado

Un pasado que compartimos con otros países y que ha forjado una conexión especial entre nuestras sociedades para siempre.

Es cierto que nadie vivo ahora es personalmente culpable de la esclavitud.

Pero también es cierto que el Estado neerlandés, en todas sus manifestaciones a lo largo de la historia, es responsable del terrible sufrimiento infligido a las personas esclavizadas y a sus descendientes.

Así que no podemos ignorar los efectos del pasado en el presente.

El informe titulado Cadenas del pasado del Grupo de Diálogo sobre la Historia de la Esclavitud está desempeñando un papel importante en el proceso de creciente conciencia que muchos de nosotros estamos experimentando.

Informe

El informe se publicó el 1 de julio de 2021 y contiene una serie de conclusiones contundentes y recomendaciones claras.

Las tres palabras clave son: reconocimiento, disculpa, recuperación.

Hoy enviamos la respuesta oficial del gobierno a este informe a la Cámara de Representantes holandesa.

En esa respuesta aceptamos el análisis y las conclusiones del Grupo de Diálogo.

En el año y medio transcurrido, el gobierno ha hablado sobre la historia de la esclavitud, de varias maneras, en varios lugares y con varias personas y grupos.

Surinam

Yo mismo estuve en Surinam en septiembre pasado, donde aprendí cuán profundamente la historia todavía afecta la vida cotidiana de las personas, incluso en un sentido espiritual.

También aprendí cómo las experiencias, los recuerdos y los sentimientos pueden ser diferentes para cada grupo y cada individuo.

Hace una diferencia si sus antepasados fueron robados de África o eran miembros de la población indígena.

Hace una diferencia en qué país o región vivieron sus vidas. Y también hace una diferencia en qué período vivieron.

Esas diferencias históricas, geográficas y culturales entre los grupos de población y los individuos importan, hasta el día de hoy.

Y esto significa que hacer declaraciones generales sobre la historia de la esclavitud es un asunto muy delicado.

Preguntas

¿Cómo se hace justicia a todas esas diferencias?, ¿Cuál es el mejor momento?

¿Cómo haces justicia a todos los símbolos espirituales y rituales que son tan importantes para ciertas culturas?

¿Y cómo puedes encapsular tanta injusticia, tanto dolor, tantas atrocidades, en meras palabras?

Cualquier intento de hacerlo siempre se quedará corto y dará lugar a nuevas preguntas y discusiones.

Con todas las emociones que eso conlleva. Con todas las tensiones que crea.

Sabemos que no hay un momento adecuado para todos; No hay palabras correctas para todos, ni un lugar correcto para todos.

Y reconozco que la preparación hasta el día de hoy podría haber sido mejor.

Adelante

Pero no debemos dejar que eso sea una razón para simplemente no hacer nada. Debemos dar pasos adelante juntos.

Debemos progresar juntos.

Así que, por favor, tengamos esa conversación sobre el papel de los Países Bajos en la historia de la esclavitud, incluso si es difícil.

Esa conversación comienza con el reconocimiento. Reconocimiento del terrible sufrimiento infligido a generaciones de personas esclavizadas.

Reconocimiento y rehabilitación de todos aquellos que opusieron resistencia, como los valientes cimarrones de Surinam.

Nombres

Hoy, pronuncio respetuosamente los nombres de Tula en Curazao, Jolicoeur, Boni y Barón en Surinam y One-Tété Lohkay en St Maarten.

Y recordamos a todas las mujeres y hombres anónimos que valientemente lucharon por la libertad a lo largo de los siglos, y a menudo sufrieron los castigos más horribles.

Y, por supuesto, el reconocimiento de la responsabilidad histórica, junto con las palabras apropiadas.

Estas palabras.

Durante siglos, el Estado neerlandés y sus representantes facilitaron, estimularon, preservaron y se beneficiaron de la esclavitud.

Durante siglos, en nombre del Estado holandés, los seres humanos fueron convertidos en mercancías, explotados y abusados.

Durante siglos, bajo la autoridad estatal holandesa, la dignidad humana fue violada de la manera más horrible posible.

Y los sucesivos gobiernos holandeses después de 1863 no vieron y reconocieron adecuadamente que nuestro pasado de esclavitud continuó teniendo efectos negativos y todavía lo hace.

Disculpas

Por ello ofrezco las disculpas del Gobierno neerlandés. Hoy pido disculpas.

Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki perdón.

Hoy, en nombre del Gobierno neerlandés, pido disculpas por las acciones pasadas del Estado neerlandés: a las personas esclavizadas en el pasado, en todas partes del mundo, que sufrieron como consecuencia de esas acciones, así como a sus hijas e hijos, y a todos sus descendientes, hasta el día de hoy.

Estamos haciendo esto, no para hacer borrón y cuenta nueva. No cerrar el libro sobre el pasado y dejarlo atrás.

Estamos haciendo esto, y lo hacemos ahora, para que, en la cúspide de un importante año conmemorativo, podamos encontrar una manera de avanzar juntos.

No solo compartimos un pasado; También compartimos un futuro. Así que con esta disculpa no estamos escribiendo un punto, sino una coma.

Lugares

El diálogo sobre la historia de la esclavitud debe celebrarse de la manera más amplia posible, no solo en los Países Bajos.

Sino también, y especialmente, en los lugares donde sucedió, con todos los que están involucrados o se sienten involucrados.

Es por eso que la disculpa que acabo de ofrecer se repetirá hoy en otros siete lugares del mundo; Lugares donde el dolor y las consecuencias de la esclavitud se sienten más y son más visibles, hasta el día de hoy.

Se repetirá en las palabras pronunciadas por siete representantes del gobierno holandés. En Surinam, Curazao, St Maarten, Arub, Bonaire, Saba y San Eustaquio.

Navidad

-«Estamos haciendo esto, y lo estamos haciendo ahora, para que, en la cúspide de un importante año conmemorativo, podamos encontrar un camino hacia adelante juntos. No solo compartimos un pasado; También compartimos un futuro. Así que con esta disculpa no estamos escribiendo un punto, sino una coma».

En consulta con todos los grupos e individuos de todos los países con los que compartimos esta historia, el gobierno quiere trabajar más intensamente para mejorar el conocimiento de la historia de la esclavitud, asegurando así una mayor conciencia, reconocimiento y comprensión.

Este proceso llevará tiempo, y solo podemos hacer este trabajo juntos. En el camino hacia esa fecha importante y simbólica del 1 de julio de 2023.

Y luego durante todo el año de conmemoración. Y en los años que siguen.

Diálogo

La respuesta del gobierno al informe del Grupo de Diálogo sobre la Historia de la Esclavitud discute esto ampliamente.

Es vital que los pasos que demos ahora se tomen realmente juntos. Hablando y escuchándonos unos a otros, y haciéndolo con un solo propósito: hacer justicia al pasado y sanar en el presente.

Una coma, no un punto.

Junto con Surinam, las partes caribeñas del Reino y todos los descendientes en los Países Bajos, estamos trabajando para hacer que el patrimonio cultural sea más visible.

Y, para fomentar la conciencia a través de la educación y para fomentar la investigación histórica académica.

Durante el año de conmemoración, se sacarán a la luz todas las facetas de la historia de la esclavitud y sus efectos hasta nuestros días.

Rey

El Rey personalmente se siente muy comprometido con este tema y estará presente en la conmemoración y celebración en Amsterdam el 1 de julio. Y estamos mirando hacia adelante, más allá de 2023.

Un comité de conmemoración independiente y ampliamente compuesto considerará la mejor manera de conmemorar respetuosamente el pasado de la manera más colectiva posible en el futuro.

También estableceremos un fondo para iniciativas sociales en todo el Reino y en Surinam, de modo que el impacto de la historia de la esclavitud reciba la visibilidad, la atención y la acción que se necesitan.

El proceso de curación debe comenzar ahora, y escribiremos juntos el programa para ese proceso.

Horror

Damas y caballeros, El libro de nuestra historia compartida tiene muchas páginas que nos llenan,

como personas del siglo 21, de consternación y horror.

Y con profunda vergüenza. Esas páginas no se pueden borrar con una disculpa, ni deberían serlo.

No podemos cambiar el pasado, pero podemos enfrentarlo.

Lo que el gobierno espera fervientemente, y lo que yo personalmente espero fervientemente, es que este momento, este día, nos ayude – en todo el Reino y junto con Surinam y otros países – a llenar las páginas vacías que tenemos por delante con diálogo, reconocimiento y sanación. Gracias.