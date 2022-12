Opinión: Educación emancipadora

A la oposición le incomoda que haya un presidente que todos los días se plante frente a la prensa y, encima, dé cátedra de política e historia.

Por Melissa Cornejo

RegeneraciónMx, 21 de diciembre de 2022.- Si algo caracteriza las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador es la gran capacidad pedagógica que refleja en ellas todos los días. Pues además de ser un espacio en el que el mandatario está abierto a responder preguntas e inquietudes que aquejan al pueblo, es también, sin lugar a dudas, un espacio desde donde los mexicanos recibimos clases de historia y formación política. No es de extrañar, entonces, que la oposición esté empecinada en cancelar y boicotear las conferencias desde el día uno.

Desde mi punto de vista, este capricho de los conservadores se puede explicar en un par de puntos que resultan en una lectura muy reveladora.

Para empezar, les incomoda la figura de un Presidente transparente, que se planta todos los días frente a la prensa sin miedo a ser cuestionado duramente por la prensa corporativa, por el simple hecho de que deja la vara muy alta y saben que ninguno de sus cuadros políticos podrá llenar sus zapatos en ese aspecto —ni en ningún otro— de llegar a ser representantes populares.

Por otro lado, les incomoda que desde ahí, en vivo, el Presidente desmienta todas las fake news, sin guiones preparados, sin escenarios controlados, sin videos editados.

Y por último, y el punto más importante desde mi lectura, es que les incomoda y les preocupa que el pueblo de México tenga acceso a la educación y formación política que recibe todas las mañanas, que si bien ya he dicho en otros momentos que no debemos dejarle todo el trabajo de formación al Presidente, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que nunca antes el pueblo de México había estado tan despierto y politizado, y eso de traduce en un pueblo menos manipulable.

Para finalizar, cito a un gran personaje, el Nigromante: “El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria”.

