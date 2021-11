Regeneración 12 noviembre 2021. Shankar Hangud, de 55 años recibió una sentencia a tres cadenas perpetuas sin libertad condicional tras confesar que mató a su familia.

Según las declaraciones, el hombre mató a sus hijos de 13, 16 y 20 años y ayudó a su esposa a suicidarse porque no podía mantenerlos económicamente.

El juez de la Corte Superior de Placer, Jeffrey Penney, calificó el hecho como un “crimen horrible”.

Además, determinó que como mató a mas de una persona el acusado no tiene derecho a libertad condicional.

Según KTVU el hombre confesó haber matado a su familia durante varios días, en dos condados del norte de California, en octubre de 2019.

It’s sentencing day for Shankar Hangud. He is the father convicted of killing his family. He claims it was because he was struggling financially and they all agreed to die together. The prosecutor says these kids wanted to live but the father didn’t give them a choice. @kcranews pic.twitter.com/vlAbmDYvtE

— KCRALeticiaOrdaz (@KCRALeticia) November 10, 2021