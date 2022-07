Hombre mata a su exesposa por compartir que era feliz tras su divorcio en videos

El hombre no soportó que su exesposa compartiera esos vídeos en la plataforma Tik Tok y con arma en mano decidió acabar con la vida de la mujer.

RegeneraciónMx, 27 de julio de 2022. La violencia contra las mujeres no para y ahora se dio a conocer un caso de esos que sorprenden, una mujer perdió la vida a manos de su exesposo.

Todo ocurrió en Chicago, Estados Unidos, la mujer de origen paquistaní de nombre Raheel Ahmad fue asesinada por su ex pareja luego de que esta publicó varios videos en la plataforma Tik Tok donde celebró estar soltera y divorciada.

Los reportes de las autoridades señalan que todo ocurrió el pasado 18 de julio cuando el hombre, originario de Alpharetta, Georgia, viajó a la “Ciudad de los Vientos” para cometer el delito.

La mujer de 36 años se desempeñaba como fotógrafa y publicó en sus redes varios mensajes de violencia que vivió a lado de su exesposo.

¿Tú piensas que me puedes lastimar?” “Mis parientes me dijeron que si yo dejaba a mi esposo, yo dejaría al mal ganar (Shaytan), que yo me vestía como una prostituta y que si regresaba a mi país ellos se matarían”, añadió.