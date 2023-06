IA muestra cómo se vería Freddie Mercury conmemorando el día del orgullo LGBTQ+

A través de redes sociales, un usuario difundió imágenes creadas con inteligencia artificial donde se muestra como se vería Freddie Mercury de seguir vivo.

Regeneración MX, 22 junio 2023. Indudablemente, una de las figuras más entrañables del rock es el cantante británico, Freddie Mercury, quien formó parte de la aclamada banda Queen y quien falleció a causa del VIH en 1991.

Sin embargo, un usuario identificado Brightest Timeline, en TikTok, decidió recrear con Inteligencia Artificial, como luciría el cantante de seguir vivo.

Cabe destacar que el intérprete de éxitos como Don’t stop me now, Under Presure o Show Must Go on, se volvió un referente en su época de la comunidad LGBTQ+ razón por la que la IA lo plasmó festejando un evento del día del Pride.

¿Cómo luciría Freddie Mercury según la IA?

En las imágenes se observa a un Freddie Mercury de 76 años, mismos que cumpliría este 2023 de no haber muerto, con la cara poblada de arrugas y el cabello lleno de canas pero aún conservando las facciones de su cara y la forma de su cuerpo.

Un detalle importante de mencionar es que la IA plasmó a Freddie Mercury cantando en el día del Orgullo LGBTQ+ en San Francisco, ciudad donde ondeó por primera vez la colorida bandera que representa a la comunidad.

En cantante se observa con su clásico atuendo de pantalón y playera blancos, acompañados por una colorida chamarra y una chamarra dorada que hace alusión al mítico concierto que Queen dio en 1986 en el estadio Wembley.

Ante el resultado, cientos de usuarios mencionaron estar conmovidos por las imágenes, pues aunque muchas de las nuevas generaciones ya no pertenecen a la de Freddie Mercury, su legado musical sigue perpetuándose de una generación a otra.