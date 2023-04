In memoriam Raquel Delgado: Indómita promotora mexicana de la poesía y el arte

Por Alexandro Guerrero



RegeneraciónMx.- El pasado 10 de marzo de 2023 abandonó este plano Raquel Delgado, amiga cercanísima y colaboradora del poeta Jaime Sabines. Impulsora de las letras y el arte, fundadora de la Casa Jaime Sabines ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón:

“A ti la luminosa tutela de Júpiter

te libró del impío Saturno

y retardó las alas del Destino veloz

cuando el pueblo, reunido,

tres veces te aplaudió con alegría;

y a mí un tronco me hubiera

aplastado el cerebro, si Fauno,

custodio de los hombres de Mercurio

no hubiese aligerado con su diestra el golpe.

Acuérdate de ofrecerle víctimas

y del templo que prometiste;

yo inmolaré en su honor una humilde cordera.”





….Me remito a un fragmento de “A Mecenas” del clásico, Horacio.

Raquel Delgado apoyó a económicamente a pintores y artistas plásticos principalmente para que pudieran crear y no carecieran de lo básico.

Fue una mujer muy culta, en constante transformación. Fue directora de la Casa Jaime Sabines de la que fue fundadora. Siempre involucrada en eventos en apoyo y homenajes a poetas. Recordada en tertulias con Andrés Henestrosa por ejemplo.

Sus reuniones eran cátedra para quienes tuvieron el privilegio de darse cita.

Una mujer fuerte, amante de la música cubana, egresada de la UNAM. Con vena de protesta y un talento para conectar gente de diferentes ámbitos.

Tuvo vínculos fuertes con el mundo de la política siempre y buscaba apoyo incansablemente para artistas, ella podía sentarlos en la misma mesa y que eso generara buenas relaciones, que nacieran proyectos que generalmente se cristalizaron.



Su hijo, el Ingeniero Alfredo Delgado Dávila, heredó indudablemente su sensibilidad y empatía por el apoyo a la creación, por la apuesta a lo ideológico utópico. Por una estética con ética, no común. Esto hoy se refleja en una realidad: DelherCultura. Fondo de apoyo a expresiones culturales y artísticas, compromiso visionario con ediciones literarias, teatrales, puestas en escena, apoyo a escultores y su exhibición en países tan lejanos como Qatar.

Festivales internacionales y coloquios de Ciencia y educación en Cuba. Proyectos ecoculturales en colaboración con gigantes del arte latinoamericano como el trovador universal de la revolución: Silvio Rodríguez. Por sus frutos los conoceréis.

“¿Por qué me quitas la vida con tus quejas?

Ni a los dioses es grato, ni a mí,

que mueras antes, Mecenas, tú,

pilar mío, toda mi gloria.

¡Ah! Si una fuerza prematura

te arrebatase a ti, la mitad de mi alma,

¿a qué esperaría yo, la otra,

no tan querida e incompleta superviviente?

Ese día traería la ruina a ambos.

Pero no será vano mi juramento:

iremos, iremos, dondequiera que vayas,

compañeros dispuestos a hacer juntos

la última jornada.”

Otro fragmento de “A Mecenas”… ¿ y quién si no Horacio para rendir tributo a Raquel?

Con profundo agradecimiento a Ledya Yolanda Lizárraga López, por su testimonio para la concreción de esta nota…