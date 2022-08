Influencer vende 108 boletos para el Corona Capital y le llueven críticas

La influencer mexicana ofrecía boletos para el Corona Capital 2022, incluso, más costosos que en Ticketmaster. Pero, un error le tiró el negocio.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 25 de agosto de 2022.- Una influencer mexicana recibió duras críticas en redes sociales luego de vender cientos de boletos para el festival Corona Capital 2022.

La joven identificada como Miroslava Valdovinos o Cigarrosdemiel ofrecía abonos (que incluyen entradas para los tres días del evento) y boletos individuales a precios, incluso, más caros que en Ticketmaster. Pero, con facilidades de pagos diferidos a tres quincenas.

Los precios eran 9 mil 800 pesos por el abono; 3 mil 690 pesos por la entrada del viernes; 4 mil 500 para el sábado, y 3 mil 690 pesos para el domingo.

El hecho provocó que varios usuarios la acusaran de revendedora, pero ella se defendió diciendo que los propios organizadores del Corona Capital la habían puesto a ofertar los boletos. Esta declaración le significó su principal error, ya que la cuenta del festival la desmintió.

Resulta que a alguien se le ocurrió preguntar al Corona Capital a través de Twitter cuál era el proceso para ser «embajadores de venta». No obstante, la cuenta respondió que eso no era posible y, encima, advirtió que la única forma de obtener boletos era en Ticketmaster.

«No existe ningún programa de insiders o embajadores de venta, el único punto oficial para adquirir boletos es Ticketmaster, no caigan en estafas”, respondió el Corona Capital.

Peor se puso la situación cuando la influencer ya había presumido en sus cuentas de Twitter e Instagram que tenía más de 100 boletos para vender. E incluso, en algún momento mencionó que ya había hecho negocios con al menos 108 entradas.

El repudio de los usuarios no se hizo esperar y le llovieron críticas, tanto que tuvo que cerrar sus redes sociales. Cabe destacar que los boletos para el evento se agotaron desde hace semanas.

El festival Corona Capital 2022 se llevará a cabo el los próximos 18, 19 y 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Sus abonos se vendieron en 8 mil 000 pesos (tipo VIP), mientras que en boletos individuales los precios más caros eran de 4 mil pesos.

Entre las bandas que participarán en esta edición del festival están My Chemical Romance, Artic Monkeys, Miley Cyrus, Two Door Cinema Club y White Lies. Así como Yeah Yeah Yeahs, Foals, Liam Gallagher, Brian Wilson y The 1975, entre otros.