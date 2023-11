Ingresos tributarios llegan a 4 billones en noviembre revela AMLO

Ingresos tributarios 10.6 % por arriba de lo observado en el mismo periodo del año anterior, es decir, representa 580 mil 555 millones de pesos más: AMLO

Regeneración, 29 de noviembre de 2023. AMLO afirmó que administra las finanzas públicas con responsabilidad y transparencia; al mismo tiempo, mantiene resultados positivos en la recaudación.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de enero al 28 de noviembre de 2023, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 4 billones 38 mil 294 millones de pesos.

La cifra, en términos reales, se encuentra 10.6 por ciento por arriba de lo observado en el mismo periodo del año anterior, es decir, representa 580 mil 555 millones de pesos más.

Al tiempo que AMLO reconoció la aportación de todas y todos los contribuyentes, particularmente las grandes empresas que suman al desarrollo del país.

Por otra parte, el presiente recordó que el gobierno federal no ha aumentado impuestos en términos reales.

-“Esto nos permite ayudar mucho a la gente. Y, ¿en qué nos beneficiamos todos? Pues que hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar”, destacó.

Sin corrupción y con disciplina tenemos finanzas públicas sanas que nos permiten impulsar el Bienestar. Al 28 de noviembre los ingresos tributarios del Estado alcanzaron 4 billones 038,294 mdp, cifra que en términos reales está 10.6% por arriba del año pasado, 500 mil mdp más. pic.twitter.com/Ipw7GuTmiX — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) November 29, 2023

Grandes

Cabe destacar que AMLO subrayó la participación de los grandes contribuyentes.

-“Le tenemos que agradecer a los grandes contribuyentes porque están cumpliendo con su responsabilidad; son pocos los casos donde hay resistencias”.

Así explicó a los medios el presidente AMLO.

Seguidamente, explicó que “debido a eso, a que todo mundo está ayudando, es que tenemos finanzas públicas sanas, fuertes”.

-“Esto nos ayuda mucho y por eso agradezco a todos”, agregó AMLO en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Estable

Asimismo, se destaca que AMLO sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación genera condiciones de estabilidad económica y logra estos números excepcionales en la recaudación.

Lo anterior, por no permitir privilegios fiscales ni la corrupción que predominaba en sexenios anteriores.

-“No tenemos crisis económica, no tenemos devaluación; el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años, así es, histórico, y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión al país”.

Y sentenció:

-“La gente es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción”, argumentó.

Sencillo

AMLO subrayó que no se permiten lujos ni derroches en el gobierno como parte de la austeridad republicana, establecida desde el inicio de esta administración, a fin de generar ahorros para la población.

-“¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues que se está apretando el cinturón el gobierno, no el pueblo”, explicó.

Y dijo que esa es la austeridad republicana y por eso nos alcanza.

-“…, porque si no hay corrupción y, esa es la fórmula mágica, si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, lujos en el gobierno, el presupuesto alcanza, rinde”, aseveró AMLO.

Finalmente el presidente dijo que “estamos prácticamente al día; no tenemos deudas con proveedores”.

-“…, hay algunas demoras en el caso de Pemex, que por cierto ya se están poniendo al corriente, pero no tenemos deudas con proveedores”, precisó AMLO.