Visita de Sheinbaum a Palacio Nacional no fue partidista: AMLO

Claudia es mucho muy inteligente. No lo olviden. Si vamos a lo académico, tiene doctorado. Yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura dijo AMLO

Regeneración, 29 de noviembre de 2023. AMLO confirmó que el martes 28 de noviembre se reunió en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum.

-“Solo tenía interés de platicar conmigo, además somos amigos, Claudia es mi compañera y es la dirigente del movimiento al que pertenezco; de hecho me dijo que iba a presentar un documental”.

Así dijo AMLO y donde además, se negó a hablar de Marcelo Ebrard.

Seguidamente dijo que la visita de Sheinbaum no tuvo nada que ver con cuestiones partidistas.

-“Yo no me estoy pronunciando a favor para darle votos a Claudia, eso lo va a decidir la gente”, subrayó AMLO.

AMLO

“Vino. Tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas”, explicó el Presidente.

-“¿Cuáles?”, preguntó la prensa. “Pues cómo le ha ido. Somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco”, continuó AMLO.

Además, dijo que:

-“Es una visita que no tiene nada qué ver, aún cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas”, señaló AMLO.

Y en ese momento, como señalamos, subrayó: “Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella. No lo hago. Eso lo va decidir la gente, pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco”.

Por otra parte AMLO aclaró que no hablaron del exaspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard:

-“No, no, no. Yo ya de eso no hablo. Es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y mi compañera”.

Cena

-“Nada más: ‘¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?’. Y ella también me pregunta. Sobre eso platicamos”, subrayó.

Asimismo AMLO completó:

-“Cuando se pueda, que sea que yo la pueda invitar o ella me invite a cenar, o a ir a algún lugar, pues sí la veo”.

Inteligente

Cabe destacar que AMLO destacó las cualidades de Claudia Sheinbaum

-“Claudia es muy inteligente, mucho muy inteligente. No lo olviden. Si vamos a la formalidad, a lo académico, tiene nivel de doctorado. Yo a duras penas llegué a terminar mi licenciatura”.

Incluso dijo que Claudia es muy inteligente. “Es honesta. Tenemos pues relaciones de amistad de años. Ya les conté de cuando la conocí en el 2000, hace 23 años”.

-“La estimo muchísimo y ¿de qué estuvimos hablando? De nuestra situación familiar, me preguntó dónde está Beatriz [Gutiérrez Müller]. Andaba Beatriz en un fandango por la lectura en Mazatlán”, agregó.

Finalmente el Presidente AMLO expresó que no espera una visita de Sheinbaum en fechas próximas .aparte de la del martes.

Felicita

AMLO destacó la entrevista realizada por el Director General de Grupo Cantón, Don Miguel Cantón Zetina a la precandidata única de Morena y aliados Claudia Sheinbaum Pardo.

Al tiempo que el presidente resaltó que el Diario Basta se distribuye bastante en la Ciudad de México, y felicitó al Grupo Cantón por la entrevista realizada a la exjefa de Gobierno de la CDMX.

Además, reiteró que el motivo de su vista el día de ayer con Sheinbaum en Palacio Nacional, no fue en cuestiones partidistas al igual que no afecte la equidad de las elecciones.

“Fue una visita que no tiene que ver con cuestiones partidistas”, dijo en su ‘mañanera’ de este 29 de noviembre.