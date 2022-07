Inmoral y retrógrada orden de Texas de expulsar migrantes: AMLO

AMLO señaló abuso del gobernador de Texas. Devolver migrantes, asunto federal de EE.UU. Abott amarillista. Paisanos no votar por esos candidatos

Regeneración, 8 de julio de 2022. El presidente AMLO dijo del gobernador de Texas, Greg Abbott, que con la orden que emitió de devolver a México a los migrantes detenidos por ingresar ilegalmente a Estados Unidos se está extralimitando.

-“No le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos”.

AMLO

Por otra parte se destaca que las declaraciones del gobernador texano, el presidente de México las atribuyó a las elecciones que se efectuarán en noviembre en la entidad.

-“…, buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía”, indicó AMLO

Además dijo que: -“Con nosotros no van a contar, porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, no vemos bien que haya campañas anti migrantes con propósitos electorales.

-«…,, lo considero inmoral, politiquero”, aseguró.

Asimismo, aseguró que no cree que a los migrantes que han ayudado a la construcción de ese gran país les agrade esa política anti inmigrante.

Migrantes

-“Es una aberración, no estamos de acuerdo con eso. Es muy vulgar y no tiene fundamento legal, sentenció AMLO

Por otra parte llamó a paisanos en Estados Unidos a no votar por este tipo de candidatos.

-«Si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y a mexicanos, vamos a pedirle a los paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos, ni por esos candidatos”.

Al tiempo que recordó que Abbott tomó recientemente la decisión de que Texas aplicaría estrictas revisiones a camiones en la frontera binacional.

Mismo que ocasionó largas colas de vehículos y perjuicios al comercio.

Gober

-“Ese gobernador cerró las aduanas con una argucia supuestamente de tránsito, no es serio el señor, que no me venga con eso’, dijo.

Finalmente AMLO calificó como políticos inhumanos y retrógradas los que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar.

«…, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal», finalizó AMLO.