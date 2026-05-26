Israel intensifica ataque a Líbano para «aplastar» a Hezbollah

La directriz de Netanyahu llega a pesar del «alto el fuego» pactado con Líbano el mes pasado, el cual fue prorrogado hace poco

Regeneración, 26 de mayo 2026– Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha instruido a las fuerzas armadas de Israel que fortalezcan sus operaciones contra Hezbollah en Líbano con el fin de «aplastar» a este grupo armado.

🇮🇱 El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respondió a las críticas recibidas por el presidente francés, Emmanuel Macron. El líder del país hebreo se lanzó contra todos los líderes mundiales que han pedido que Israel detenga sus ataques contra el Líbano y Gaza. pic.twitter.com/ut3HYAvo2Q — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 5, 2024

Video

El líder israelí comunicó esta orden a través de un video en Telegram el lunes por la noche.

«Estamos en guerra con Hezbollah e intensificaremos nuestros ataques», dijo.

Esta orden responde a las demandas de los aliados de la coalición de extrema derecha para intensificar la acción militar.

Se emite a pesar del alto el fuego establecido con Líbano el mes pasado, que recientemente fue extendido.

Intensificar ofensiva

Netanyahu aseguró que las fuerzas israelíes no reducirían su vigilancia. De hecho, les ordenó que intensificaran aún más la ofensiva.

Poco tiempo después de sus declaraciones, las fuerzas israelíes comunicaron que habían atacado las instalaciones de Hezbollah en el valle de Bekaa y en otras áreas de Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (NNA) informó que este anuncio ocasionó que muchas personas abandonaran los suburbios del sur de Beirut.

El anuncio de esta escalada ocurrió mientras Líbano recordaba el Día de la Liberación.

🚨 #ALERTA | Se reporta un bombardeo masivo de Israel en la localidad de Maarakeh, en el sur del Líbano. Autoridades locales informan sobre la destrucción de edificios residenciales, múltiples víctimas fatales familiares y equipos de rescate trabajando entre los escombros. pic.twitter.com/yRZywvH9kP — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 26, 2026

Retirada

Este día celebra la retirada de las tropas israelíes del sur de Líbano tras 18 años de ocupación en el año 2000.

Varios ataques se dirigieron al barrio de al-Midan, en la ciudad de Nabatieh, lo que causó daños a edificios residenciales y a un centro comunitario musulmán chiíta.

Según la agencia NNA, aviones israelíes arrojaron municiones incendiarias de fósforo sobre los bosques en el municipio de Qlailah.

Las municiones de fósforo se inflaman al entrar en contacto con el aire, y su uso en áreas pobladas es ampliamente criticado.

O cessar-fogo está a desmoronar-se: os combatentes das Forças de Defesa de Israel começaram a atacar alvos para além da linha amarela no Líbano. pic.twitter.com/idgi1Tp9xa — Monica Laredo (@MonicaLaredo2) May 26, 2026

Muertes

El Ministerio de Salud Pública de Líbano asegura que Israel ha causado la muerte de 3,185 personas desde que comenzó la guerra abierta con Hezbolá el 2 de marzo.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sostuvo que Israel necesita «poner fin a la amenaza de los drones explosivos de Hezbollah».

El líder del Partido Sionista Religioso expresó: “Por cada dron explosivo, deben caerse 10 edificios en Beirut.

🇮🇱 Netanyahu ordena la intensificación de los ataques sobre el Líbano y exige la aniquilación del Hezbollah. Esta noche, Netanyahu ordena al ejército israelí extender sus operaciones al Líbano después de recibir el visto bueno de Trump. pic.twitter.com/HlyDGdOxpx — Georg Grár (@GeorgGrar) May 25, 2026

Respuesta

La respuesta a una amenaza significativa debe ser significativa”.

Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, instó a reanudar una «guerra intensa» en Líbano.

“Necesitamos cortar el suministro eléctrico en el Líbano, conquistar Dahiyeh y retomar una guerra sin cuartel.”